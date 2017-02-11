Арсенал уверенно обыграл Халл Сити

В поединке 25-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» обыграл «Халл Сити».
«Арсенал» - «Халл Сити» - 2:0
Алексис Санчес, 33, 90+2, с пенальти -
«Арсенал»: Петр Чех, Киран Гиббс, Лоран Кошельны, Шкодран Мустафи, Эктор Бельерин, Месут Озил, Тео Уолкотт (Мохамед Эль-Ненни, '67), Френсис Кокулен, Алексис Санчес, Алекс Ивоби (Дэниэл Уэлбек, '80), Алекс Окслейд-Чемберлен (Лукас, '82)
«Халл Сити»: Элдин Якупович, Андреа Раноккья, Харри Магуайр, Эндрю Роберстон, Альфред Н'Диай, Омар Элабделлауи (Ахмед Эль-Мухаммади, '65), Камил Гросицки (Гоэбел Эвандро, '60), Лазар Маркович, Сэм Клукас, Том Хаддлстоун (Адама Диоманде, '78), Байе Умар Ниассе
Алексис Санчес, 75. Тео Уолкотт, 53. Киран Гиббс, 55. - Андреа Раноккья, 68.
- Сэм Клукас, 90.
Источник — Sport.ua
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