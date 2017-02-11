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Арсенал уверенно обыграл Халл Сити

«Канониры» забили в ворота соперников два безответных мяча

  • 11.02.2017 17:13
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В поединке 25-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» обыграл «Халл Сити».

«Арсенал» - «Халл Сити» - 2:0

Алексис Санчес, 33, 90+2, с пенальти -

«Арсенал»: Петр Чех, Киран Гиббс, Лоран Кошельны, Шкодран Мустафи, Эктор Бельерин, Месут Озил, Тео Уолкотт (Мохамед Эль-Ненни, '67), Френсис Кокулен, Алексис Санчес, Алекс Ивоби (Дэниэл Уэлбек, '80), Алекс Окслейд-Чемберлен (Лукас, '82)

«Халл Сити»: Элдин Якупович, Андреа Раноккья, Харри Магуайр, Эндрю Роберстон, Альфред Н'Диай, Омар Элабделлауи (Ахмед Эль-Мухаммади, '65), Камил Гросицки (Гоэбел Эвандро, '60), Лазар Маркович, Сэм Клукас, Том Хаддлстоун (Адама Диоманде, '78), Байе Умар Ниассе

Алексис Санчес, 75. Тео Уолкотт, 53. Киран Гиббс, 55. - Андреа Раноккья, 68.

- Сэм Клукас, 90.

Источник — Sport.ua

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