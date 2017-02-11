Шевченко и Рианчо посетят матч Динамо – Хэбэй Чайна Форчун

В субботу, 11 февраля, киевское «Динамо» проведет третий спарринг на заключительном этапе подготовки к возобновлению сезона. Как и вчера, соперником подопечных Сергея Реброва выступит представитель Суперлиги Китая – на этот раз «Хэбэй Чайна Форчун».

Утром в расписании была запланирована традиционная прогулка. Хоть в последние дни в Марбелье установилась пасмурная погода, однако, к счастью, сегодня без дождя, что позволило динамовцам пройтись по набережной и подышать свежим морским воздухом.

Отметим также, что на сегодняшнем матче, кроме Рауля Рианчо, который наблюдал за игрой против «Шаньдун Люнэн», также будет присутствовать и главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко.

Напомним, что матч «Динамо» – «Хэбэй Чайна Форчун» состоится на муниципальном стадионе Малаги, начало – в 17:00 по киевскому времени. На игру команда выедет за два часа, примерное время в пути займет 45 минут. Прямую трансляцию поединка смотрите здесь.