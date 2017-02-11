Месси продлил контракт с Adidas до конца карьеры

Звезда испанской «Барселоны» и сборной Аргентины, Лионель Месси продлил контракт с концерном Adidas. Текущее соглашение истекало в конце следующего сезона и предусматривало выплаты в размере 19 млн евро в год, но наверняка контракт переподписан на более выгодных для футболиста условиях.
Многие СМИ уверены, что Месси и Adidas заключили пожизненный контракт или как минимум до окончания футбольной карьеры аргентинца. Сам он в Фейсбуке написал: «Рад продолжить сотрудничество с adidas на протяжении долгих лет».
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