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Месси продлил контракт с Adidas до конца карьеры

Аргентинец обновил соглашение с известным концерном

  • 11.02.2017 15:09
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101greatgoals.com. Лионель Месси
© 101greatgoals.com. Лионель Месси
Звезда испанской «Барселоны» и сборной Аргентины, Лионель Месси продлил контракт с концерном Adidas. Текущее соглашение истекало в конце следующего сезона и предусматривало выплаты в размере 19 млн евро в год, но наверняка контракт переподписан на более выгодных для футболиста условиях.
 
Многие СМИ уверены, что Месси и Adidas заключили пожизненный контракт или как минимум до окончания футбольной карьеры аргентинца. Сам он в Фейсбуке написал: «Рад продолжить сотрудничество с adidas на протяжении долгих лет».

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