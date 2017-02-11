В Киеве простились с Виктором Чановым

8 февраля не стало выдающегося вратаря киевского «Динамо», кумира миллионов болельщиков разных поколений Виктора Викторовича Чанова.

Лучшие годы своей карьеры он посвятил киевскому «Динамо», в составе которого он провел девять лет, защищая ворота в более чем двух сотнях матчах славного клуба. Уже в качестве тренера вратарей он передавал свои знания и умения динамовским голкиперам в середине 2000-х, однако решил посвятить себя другому делу, в котором также преуспел.

Для многих динамовцев и не только он навсегда останется образцом человека, который профессионально относился к своим обязанностям, всегда был открытым и честным, добрым и отзывчивым человеком.

В субботу утром в Олимпийском дворике Национального спортивного комплекса «Олимпийский» провести легенду в последний путь и проститься с ним собралось много людей, как тех, кто знал его лично, так и тех, для кого он был кумиром.

Проститься с великим мастером футбола пришли родные, знакомые, близкие, динамовцы разных поколений... Были все, от президента ФК «Динамо» Игоря Суркиса и вице-президента УЕФА Григория Суркиса, ветеранов «Динамо», которые знали Виктора Викторовича лично, до учеников динамовской академии, которые видели лучшие игры этого выдающегося мастера в записи.

Все оставляли цветы, вспоминали Виктора Викторовича, говорили последние слова, прощались. После панихиды Виктор Чанов будет похоронен на Байковом кладбище... Но светлая память об этом выдающемся человеке навсегда будет в сердцах не только тех, кто знал его лично, но и тех, кто восхищался его игрой на стадионах...