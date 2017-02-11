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Игроки Бетиса вышли на матч с Валенсией в футболках «Мы все Зозуля»

Испанские футболисты поддержали украинского форварда после инцидента с фанатами «Райо Вальекано»

  • 11.02.2017 14:19
  • 1931 просмотров
  • 24 комментария
Метки
ТК Футбол
© ТК Футбол

Все одиннадцать игроков стартового состава испанского «Бетиса» вышли на матч 22-го тура Примеры против «Валенсии» в футболках с надписью «Мы все Зозуля» (Todos somos Zozulia).

Таким образом они выразили поддержку украинскому нападающему «Бетиса» Роману Зозуле, который был отдан в аренду «Райо Вальекано», но не смог играть за новый клуб из-за агрессивно настроенных по отношению к нему фанатов, обвинивших форварда в неонацизме.

Зозуля вернулся в расположение «Бетиса», но принимать участие в официальных матчах команды не может, так как заявлен за «Райо Вальекано».

Фото AS

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Danilo_Tramp
    online
      Danilo_Tramp, 11.02.2017 15:19
    -3
    Footballboy, 11.02.2017 15:15
    Здоровая реакция здорового общества. Вот почему я хочу жить с Европой, а не с рашей.
    Вопрос всего лишь за малым - а хотят ли европецы такое счастье.
    Ссылка
    jekavayp
    online
      jekavayp, 11.02.2017 15:22
    +2
    Danilo_Tramp, 11.02.2017 15:15
    Все нормуль, теперича пора в политику, примеров масса, вот только лишь некоторые, но не все лишь:
    Таня Черновил - избили, теперь депутат.
    Ю. Тимошенко - три года голодовала в тюрьме, теперь депутат
    Козак Гаврылюк - исполнил стриптиз, теперь депутат
    Надя Савченко - год голодала в путинских застенках, теперь депутат.
    Булатов - типа ухи отрезали, министр спорта
    ну и т.д.

    В Государственную думу РФ по итогам выборов попали десять человек с судимостью, так что вы там у себя разберитесь сначала
    Ссылка
    Vyacheslav Gryshchuk
    online
      Vyacheslav Gryshchuk, 11.02.2017 15:22
    +1
    Danilo_Tramp, 11.02.2017 15:15
    Все нормуль, теперича пора в политику, примеров масса, вот только лишь некоторые, но не все лишь:
    Таня Черновил - избили, теперь депутат.
    Ю. Тимошенко - три года голодовала в тюрьме, теперь депутат
    Козак Гаврылюк - исполнил стриптиз, теперь депутат
    Надя Савченко - год голодала в путинских застенках, теперь депутат.
    Булатов - типа ухи отрезали, министр спорта
    ну и т.д.
    Троляка уже и до футбола добрался,иди мозг фекалиями от киселя пополни!!!
    Ссылка
    Danilo_Tramp
    online
      Danilo_Tramp, 11.02.2017 15:25
    0
    Vyacheslav Gryshchuk, 11.02.2017 15:22
    Danilo_Tramp, 11.02.2017 15:15
    Все нормуль, теперича пора в политику, примеров масса, вот только лишь некоторые, но не все лишь:Таня Черновил - избили, теперь депутат.Ю. Тимошенко - три года голодовала в тюрьме, теперь депутатКозак Гаврылюк - исполнил стриптиз, теперь депутатНадя Савченко - год голодала в путинских застенках, теперь депутат.Булатов - типа ухи отрезали, министр спортану и т.д.

    Троляка уже и до футбола добрался,иди мозг фекалиями от киселя пополни!!!
    Шо, правда глаза колет. Ты факты оспорь и ЖКХ не забывай вовремя оплачивать. И почему не в АТУ, дыванный патриот.
    Ссылка
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