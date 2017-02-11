Игроки Бетиса вышли на матч с Валенсией в футболках «Мы все Зозуля»

Все одиннадцать игроков стартового состава испанского «Бетиса» вышли на матч 22-го тура Примеры против «Валенсии» в футболках с надписью «Мы все Зозуля» (Todos somos Zozulia).
Таким образом они выразили поддержку украинскому нападающему «Бетиса» Роману Зозуле, который был отдан в аренду «Райо Вальекано», но не смог играть за новый клуб из-за агрессивно настроенных по отношению к нему фанатов, обвинивших форварда в неонацизме.
Зозуля вернулся в расположение «Бетиса», но принимать участие в официальных матчах команды не может, так как заявлен за «Райо Вальекано».
Фото AS
Источник — Sport.ua
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Таня Черновил - избили, теперь депутат.
Ю. Тимошенко - три года голодовала в тюрьме, теперь депутат
Козак Гаврылюк - исполнил стриптиз, теперь депутат
Надя Савченко - год голодала в путинских застенках, теперь депутат.
Булатов - типа ухи отрезали, министр спорта
ну и т.д.
В Государственную думу РФ по итогам выборов попали десять человек с судимостью, так что вы там у себя разберитесь сначала
Таня Черновил - избили, теперь депутат.
Ю. Тимошенко - три года голодовала в тюрьме, теперь депутат
Козак Гаврылюк - исполнил стриптиз, теперь депутат
Надя Савченко - год голодала в путинских застенках, теперь депутат.
Булатов - типа ухи отрезали, министр спорта
ну и т.д.
Все нормуль, теперича пора в политику, примеров масса, вот только лишь некоторые, но не все лишь:Таня Черновил - избили, теперь депутат.Ю. Тимошенко - три года голодовала в тюрьме, теперь депутатКозак Гаврылюк - исполнил стриптиз, теперь депутатНадя Савченко - год голодала в путинских застенках, теперь депутат.Булатов - типа ухи отрезали, министр спортану и т.д.
Троляка уже и до футбола добрался,иди мозг фекалиями от киселя пополни!!!
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