Пеп ГВАРДИОЛА: «Я очень доволен своей командой»

Вся команда «Манчестер Сити» готова к матчу с «Борнмутом», который состоится в понедельник, 13 февраля.

На пресс-конференции, проходившей в Академии «Манчестер Сити», Гвардиола сообщил, что все игроки в хорошей форме, а также отметил, что команда стала играть лучше в последние недели.

«Травм у игроков нет, тренировки проходят замечательно, - заявил Гвардиола. – Я очень доволен командой. Единственное, о чём я сожалею – это о том, что нельзя задействовать всех игроков.

Наше выступление в первом тайме матча со «Суонси Сити» - это то, чего я добиваюсь от команды. Мяч был у нас, мы вели игру, хотя голевых моментов было не много. В последних матчах мы показали цельную, слаженную игру.

Но все матчи разные, а «Борнмут» - очень сильный соперник. Я впечатлён работой своего коллеги Эдди Хау и знаю, что в понедельник предстоит трудный поединок.

«Борнмут» - агрессивная и амбициозная команда, которая добилась многого в последние годы. Мы должны быть начеку».

Гвардиола также сказал несколько слов о защитнике «Баварии» Филиппе Ламе, который недавно объявил о своём решении уйти из футбола в конце сезона 2016/17.

Хосеп проработал с Ламом три года и считает его одним из самых безупречных профессионалов в современном футболе.

«Для меня Филипп был и остаётся особенным человеком, - рассказал Пеп. – Каталанскому тренеру не так просто освоиться в Германии, и Филипп мне очень помог в этом плане.

Лам - один из самых ярких игроков, с которыми мне приходилось работать. Футбол потеряет одного из лучших. Он может выступать во всех амплуа!

Знаю, что в Мюнхене у меня есть настоящий друг – это лучшая награда для тренера.

Я немного огорчён этой новостью, потому что знаю, как он может играть. Желаю всего наилучшего ему, жене и сыну. Это исключительный футболист и замечательный человек».