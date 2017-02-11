11-го февраля киевское «Динамо» проведет свой третий товарищеский матч на втором тренировочном сборе в Испании.
«Бело-синие» встретятся с китайским клубом «Хебей Чайна Форчун». Эту игру болельщики смогут посмотреть в прямом эфире. Видеотрансляция начнется в 17:00 (время киевское).
Источник — ФК Динамо Киев
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