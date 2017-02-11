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Динамо – Хебей Чайна Форчун. ВИДЕО LIVE!

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча в субботу с 17:00

  • 11.02.2017 12:54
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Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

11-го февраля киевское «Динамо» проведет свой третий товарищеский матч на втором тренировочном сборе в Испании.

«Бело-синие» встретятся с китайским клубом «Хебей Чайна Форчун». Эту игру болельщики смогут посмотреть в прямом эфире. Видеотрансляция начнется в 17:00 (время киевское).

Источник — ФК Динамо Киев

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