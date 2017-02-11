А тебя не смущает, что они совершенно на разных позициях играют? Или тебе лишь бы тявкнуть в сто...

Молодец,Руслан! Но в сборную вряд ли вызовут даже на лавке посидеть.Там Зозуля рулит...

Генк купил игрока, Малиновский сразу стал основным. Потом сломался. Восстановился и опять основно...