Динамо должно Андерлехту €2 миллиона за Мбокани

Киевское «Динамо» до сих пор должно бельгийскому «Андерлехту» €2 миллиона за трансфер нападающего Дьемерси Мбокани, который перешел в украинский клуб летом 2013-го года.
Ранее сообщалось, что «Динамо» полностью рассчиталось с бельгийцами. Общая сумма трансфера составила около €10 миллионов.
На данный момент Мбокани защищает цвета «Халла» на правах аренды. Контракт форварда с «Динамо» действителен до лета 2017-го года.
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