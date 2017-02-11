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Динамо должно Андерлехту €2 миллиона за Мбокани

Киевский клуб не полностью рассчитался с бельгийцами

  • 11.02.2017 12:35
  • 857 просмотров
  • 7 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Дьемерси Мбокани
© ФК Динамо Киев. Дьемерси Мбокани

Киевское «Динамо» до сих пор должно бельгийскому «Андерлехту» €2 миллиона за трансфер нападающего Дьемерси Мбокани, который перешел в украинский клуб летом 2013-го года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» полностью рассчиталось с бельгийцами. Общая сумма трансфера составила около €10 миллионов.

На данный момент Мбокани защищает цвета «Халла» на правах аренды. Контракт форварда с «Динамо» действителен до лета 2017-го года.

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Комментарии
    Юлия Лаута
    online
      Юлия Лаута, 11.02.2017 13:06
    -3
    Суркисы падлы сливать динамо надумали?
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    Вова Бойко
      Вова Бойко, 11.02.2017 13:06
    +4
    Ви там оприділіться то рощитались то должн! Бо таке відчуття що на спорт уа не професіональні журналісти працюють. Аби писать.
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    Kilowat
    Kilowat, 11.02.2017 13:07
    0
    [quote Юлия Лаута, 11.02.2017 13:06]Суркисы падлы сливать динамо надумали?[/quo
    Сама ты падла.
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    ILI4A
      ILI4A, 11.02.2017 13:09
    0
    Теодорчика пусть в счёт долга заберут)
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    Саня I
      Саня I, 11.02.2017 13:14
    -1
    Такие новости про динаму уже даже не удивляют.
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    Vyacheslav Krusser
      Vyacheslav Krusser, 11.02.2017 13:37
    0
    Все деньги на Кадара ушли
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    Jovi Burst
    online
      Jovi Burst, 11.02.2017 13:50
    0
    Даже не указан источник информации.
    Такие "новости" можно по несколько штук за день выдумывать.
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