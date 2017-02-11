Динамо должно Андерлехту €2 миллиона за Мбокани

Киевское «Динамо» до сих пор должно бельгийскому «Андерлехту» €2 миллиона за трансфер нападающего Дьемерси Мбокани, который перешел в украинский клуб летом 2013-го года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» полностью рассчиталось с бельгийцами. Общая сумма трансфера составила около €10 миллионов.

На данный момент Мбокани защищает цвета «Халла» на правах аренды. Контракт форварда с «Динамо» действителен до лета 2017-го года.