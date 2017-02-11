Ярмоленко не сыграл против Шаньдун Лунэн из-за проблем со спиной

Не обращай внимания, у него просто от фамилии Суркиса задница горит, вот он и приплетает его куд...

А тебя не смущает, что они совершенно на разных позициях играют? Или тебе лишь бы тявкнуть в сто...

Молодец,Руслан! Но в сборную вряд ли вызовут даже на лавке посидеть.Там Зозуля рулит...