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Ярмоленко не сыграл против Шаньдун Лунэн из-за проблем со спиной

Врачи «Динамо» дали футболисту возможность отдохнуть

  • 11.02.2017 12:26
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ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Вторым спарринг-партнером Динамо на сборе в Испании стал известный китайский клуб «Шаньдун Лунэн», который тренирует немецкий специалист Феликс Магат. Поединок завершился боевой ничьей — 1:1.

Отметим, что Сергей Ребров проверил в деле почти всех имеющихся под рукой исполнителей. Тем не менее обращает на себя внимание отсутствие Андрея Ярмоленко. Как удалось выяснить, у футболиста небольшие проблемы со спиной, и ему просто дали возможность отдохнуть.

Источник — zbirna.com

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