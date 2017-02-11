Антонио КОНТЕ: «Давид Луис – боец, он отлично играет»

Антонио Конте похвалил Давида Луиса, назвав его «бойцом», а также рассказал о важности того, что вся команда находится в отличной форме.

В воскресенье «синие» отправляются в гости к «Бёрнли», где постараются развить успех прошлых выходных, когда они блестяще обыграли «Арсенал» и после победы 3:1 оторвались от «канониров» на 12 очков.

Сеск Фабрегас и Виллиан в предыдущие недели в основном выходили на замену, но Конте говорит, что эта пара может занять место в стартовом составе в ближайшие несколько недель.

«Да, конечно, такая возможность есть, потому что мы говорим о двух отличных футболистах, которые находятся в прекрасной форме, — говорит тренер «синих». — Нам важно иметь Сеска и Виллиана на поле или в запасе. Педро отлично играет, он в великолепной форме. Когда Сеск выходит на поле, он тоже хорошо справляется».

«У меня есть разные варианты. Самое важное — это то, что все находятся в хорошей форме. Они все настроены выкладываться на все 100%, неважно, попадают они в стартовый состав или остаются в запасе».

Давид Луис забил первый гол после возвращения в клуб в недавней ничьей с «Ливерпулем». И Конте похвалил бразильца за прекрасную игру, особенно учитывая его проблемы с коленом.

«Он доступен на матч, находится в прекрасной форме, но его еще беспокоят боли в колене, — сказал Конте. — Он — боец и отлично играет, я очень им доволен. Он демонстрирует 100-процентную отдачу и настрой на борьбу, несмотря на то, что иногда ему приходится играть через боль».

В матче с «Арсеналом» блистал Эден Азар: он забил великолепный гол после сольного прохода. Конте, которого спросили, сколько может стоить игрок на трансферном рынке, сказал, что не вешает ценники, и объяснил, почему бельгийца заменили в конце матча.

«Я никогда не делаю замены без причин, — говорит Конте. — В прошлом матче я хотел, чтобы ему аплодировали болельщики, потому что он заслужил это такой игрой, не только работая с мячом, но и отрабатывая без мяча. Иногда мне хочется поберечь своих игроков, иногда это бывает по техническим причинам».

«Я не хочу вешать ценник на игрока. Эден — отличный футболист, игрок топ-уровня. Он играет на высшем уровне, я не вижу проблем, и мы не собираемся его продавать».

После матча с «Арсеналом» Конте отправился в Италию посмотреть встречу «Ювентус» — «Интер».

После того, как «синие» успешно прошли сложный этап — сыграли с «Ливерпулем» и «Арсеналом» в чемпионате и победили «Брентфорд» в Кубке Англии — тренер признает, что очень приятно посмотреть футбол просто ради удовольствия.

«Это было очень приятно, потому что я хотел расслабиться после напряженной недели, — говорит он. — Мне было приятно вернуться на стадион, который я хорошо знаю. Это были 90 минут полного расслабления, отличный опыт».