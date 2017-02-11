Михаил МЕСХИ: «С приходом Кучука появилось много новых взаимосвязей»

Своим мнением о ходе подготовки команды поделился полузащитник «Стали» Михаил Месхи.

- Продолжается второй учебно-тренировочный сбор. Как оценишь первые сборы? Каково твое состояние?

- На первом сборе мы больше втягивались, работали над тактическими действиями. Тренер нам подсказывал, как нужно двигаться, как перемещаться, говорил, какой он видит нашу дальнейшую игру. Мы старались всё это запоминать, было очень много теоретических занятий, на которых нам объясняли, что и как делать. Также работали над нашей функциональной готовностью, чтобы набрать максимально сил к стартовому матчу чемпионата страны, после перерыва.

- Что-то новое появилось в тренировочном процессе и в плане игровых построений?

- Конечно, с приходом Леонида Станиславовича у нас на поле появилось много новых взаимосвязей. Появились перестроения из одной тактики в другую. Очень много перемещений, нужно быстро принимать решения, много двигаться на поле и прессинговать. В этом я вижу отличия.

- У вас было три дня выходных, чем занимался в этот промежуток времени?

- В первый день я полностью дал себе отдохнуть, а уже на второй и третий занимался индивидуально в тренажерном зале, посещал сауну и бассейн.

- На втором сборе нагрузки стали сильнее или уже организм к ним привык?

- Чувствуется, что по сравнению с первым сбором интенсивность повысилась, повышаются и нагрузки. Но это всё обусловлено тем, что нам нужно как можно быстрее подготовиться к чемпионату и первой игре. Будем и дальше двигаться вперед и работать.

- Что тебе больше всего нравится в тренировочном процессе?

- Больше конечно нравится работать на поле, как и всем футболистам. Также понравилось, что Леонид Станиславович с первого дня сказал, что все мы являемся игроками первого состава, то есть нет запасных, или деления на молодых и ветеранов. У всех есть равные пробиться в основу.

- В Турции «сталевары» пока провели три спарринга, как оценишь собственную игру?

- Собственную игру тяжело оценивать, поскольку я еще не набрал нужные кондиции. Так что нужно прогрессировать и расти. Я считаю, что у меня с новым главным тренером есть все возможности для роста и прогресса.

- Поделись с болельщиками команды, в каком режиме проходят вторые сборы, какое у вас расписание?

- Как и на первом сборе у нас по две тренировки в день. Интенсивность – да, увеличилась. А так, всё продолжается в штатном режиме.