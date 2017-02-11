Рома намерена подписать Кессье

«Аталанта» смогла удержать 20-летнего полузащитника Франка Кессье по итогам зимнего трансферного окна, однако вероятность ухода ивуарийца после завершения чемпионата достаточно велика.

Как отмечает портал Forzaroma.info, в услугах универсального хавбека, помимо «Ромы», заинтересованы ведущие европейские клубы: «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», а также «Наполи». Можно не сомневаться, что со временем список претендентов еще пополнится не менее солидными конкурентами.

На данный момент трансферная стоимость Кессье оценивается в 12 миллионов евро. Впрочем, «Аталанта» наверняка постарается выручить за трансфер футболиста максимальную выгоду.

В 18-ти сыгранных матчах текущего сезона полузащитник «оробичи» отличился 7 раз, а также сделал две результативные передачи.