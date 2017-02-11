Юрий ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ: «Карпаты не утратят профессиональный статус»

КДК ФФУ заявив про те, що ФК «Карпати» може бути позбавлений професійного статусу у зв’язку із зверненням клубу до суду загальної юрисдикції щодо конфлікту із колишнім гравцем Володимиром Гудимою. Генеральний директор ФК «Карпати» Юрій Дячук-Ставицький розповів про ситуацію, що спонукала клуб до таких дій.

– Як відомо, жодних поточних боргів у нашого клубу немає, але є старі. Із більшістю з тих, кому клуб щось заборгував, нема ніяких проблем. Нехай, у нас було 10 проблемних ситуацій. Так от, із частиною ми вже розрахувалися повністю, із іншою частиною досягли компромісів щодо розтермінування виплат. Там були спірні питання на значно серйозніші суми, але ми з усіма знайшли точки дотику. Хтось нам пішов на зустріч, комусь ми пішли на зустріч. Ми не можемо повернути усі борги відразу, є певні механізми і всі це розуміють. Точніше, майже всі. На жаль, єдиним, з ким ніяк не вдається знайти спільну мову є Володимир Гудима. Мені особисто його дії видаються, вибачте на слові, неадекватними. Клуб стільки разів буквально витягав його за вуха... Я вже не хочу згадувати ті історії, коли він програвся на автоматах, там була величезна сума. Потім у нього були проблеми з кримінальними ділками. Але ми йому всіляко допомагали, закривали очі, вірили, що зможемо виростити з нього якщо вже не футболіста, то хоча б людину. Бо з футболом у нього не складалося. Якщо я не помиляюся, то за три роки, він зіграв десь 150 хвилин у першій команді. На жаль, ми помилилися, хоч і доклали до його розвитку усіх зусиль.

– То що все ж змусило вас звернутися до суду загальної юрисдикції?

– Почнемо з того, що усі гроші, які були прописані в контракті Гудими, ми йому повернули. Але він хотів отримати значно більше, просто захмарну суму, нічим не мотивовану. Фактично, виступаючи у ролі свідомого пройдисвіта або ж керований людьми, які вміють наживатися на таких персонажах, перебуваючи при цьому в тіні, він почав вимагати у нас гроші, які не заробив. Я наголошую на цьому – не заробив. Звісно, ми були змушені відстоювати свою честь та здоровий глузд у футбольних інстанціях, але там регулярно ухвалювали рішення не на нашу користь. Якщо підняти офіційні нормативно-правові документи, у нашому випадку це Дисциплінарні правила ФФУ, читаємо статтю 29: Вирішення спірних питань і конфліктів.

1. Відповідно до Статуту ФФУ, статей 60, 61 Статуту УЄФА та статті 64 Статуту ФІФА для вирішення будь-яких спірних питань і конфліктів, що виникають між суб’єктами футболу в межах дії Статуту або регламентних документів ФФУ юридичної особи, клуби, офіційні та посадові особи, тренери, футболісти повинні послідовно вичерпати всі внутрішні засоби правового захисту в межах норм статутних і регламентних документів, а також в Спортивному арбітражному суді як останній інстанції.

2. У випадку подання позовних заяв до судів загальної юрисдикції для вирішення будь-яких спірних питань і конфліктів, що виникають між суб’єктами футболу в межах дії Статуту або регламентних документів ФФУ без попереднього вичерпання всіх внутрішніх засобів правового захисту в межах норм статутних і регламентних документів, а також в Спортивному арбітражному суді, Орган зобов’язує заявників відмовитися від позову шляхом подання відповідної заяви до суду загальної юрисдикції, наслідком чого повинно стати закриття провадження у справі судом загальної юрисдикції, та застосовує дисциплінарні санкції згідно з Дисциплінарними правилами ФФУ.



– Виходить, що всі заходи, які існують в системі організованого футболу ми вичерпали (Рішення Палати Вирішення Спорів набрало сили), до Спортивного Арбітражного Суду в Лозані ми звернутися уже не можемо, оскільки вийшов термін, тож нам не залишалося нічого іншого, як шукати правди в останній інстанції.

– Як же бути із погрозами від ФФУ?

– Як тільки ми отримаємо рішення від КДК, негайно його вивчимо і будемо діяти в інтересах клубу та відповідно до встановлених вимог (Регламенту та українського законодавства). Можу запевнити наших уболівальників, що клуб не допустить навіть найменшої можливості того, щоб втратити професійний статус.