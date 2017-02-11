Сергей ВОРОНИН: «Бывает тяжело, но это наша работа»

Своим мнением о ходе подготовки команды поделился защитник «Стали» Сергей Воронин.

- Продолжается второй учебно-тренировочный сбор. Как оценишь первые сборы? Каково твое состояние?

- Первый сбор прошел хорошо, Слава Богу обошлось без травм. Набираем форму, сыграли пару спаррингов. В принципе довольны проделанной работой. Второй сбор начался продуктивно, сейчас чувствуется усталость после первых его дней. Тренеры нас подбадривают, так что скоро должно стать полегче. Работаем дальше.

- Что-то новое появилось в тренировочном процессе и в плане игровых построений?

- Да, конечно. Полностью меняется рисунок игры, отрабатываем тактические действия. Можно сказать, что для нас сейчас всё новое.

- У вас было три дня выходных, чем занимался в этот промежуток времени? С кем и где проводил выходные дни?

- Эти три дня провели с супругой в Стамбуле. Как раз было время, чтобы посетить новый город. Были на разных экскурсиях, проехались на теплоходе по Босфору, много интересного увидели. В целом удалось перезагрузиться: и физически отдохнуть, и морально. Ну и рад был увидеть супругу, так что отдохнул хорошо.

- На втором сборе нагрузки стали сильнее или уже организм к ним привык?

- Поменялось направление нагрузок, тренировки стали более интенсивными. В принципе у нас фундамент уже был заложен, но всё равно еще чувствуется усталость, есть мышечные боли. Но это сборы, все их проходят, так что терпим.

- Что тебе больше всего нравится в тренировочном процессе? Тренировка на футбольном поле, спарринг, занятия в тренажёрном зале?

- В целом нравится всё в комплексе, поскольку это для нас новое и всё построено грамотно. Есть дни больших нагрузок, есть дни восстановительные. И нас подводят к матчам в оптимальном состоянии, поэтому ты в игре можешь показать на что ты способен и все свои сильные качества.

- В Турции команда провела три спарринга, как оценишь собственную игру?

- Прежде всего, нашу игру оценит тренерский штаб, а по себе могу сказать, что физически чувствую себя хорошо, понятно, что есть недочеты, ведь мы сейчас перестраиваемся. Думаю, что на твердую четверку, по крайне мере для себя, я сыграл.

- Поделись с болельщиками команды, в каком режиме проходят вторые сборы, какое у вас расписание?

- Режим в принципе похож на тот, который был на первом сборе – это двухразовые тренировки. Есть тренажерный зал, есть работа с мячом, есть специальные упражнения для работы без мяча. В целом, всё как обычно – уже не первый год проводим сборы. Да, меняются упражнения, меняется тренерский штаб, но в целом всё остаётся так же. Бывает тяжело, бывает неприятно, опять же мышечные боли, но это наша работа, которую мы любим, за которую мы получаем деньги, поэтому приходится иногда терпеть. Но как говорят, нужно сейчас потерпеть, чтобы потом стало легче.