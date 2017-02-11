Антонио КОНТЕ: «Челси будет под давлением до конца сезона»

Антонио Конте отметил, что впечатляющая игра «Бёрнли» на своем поле подразумевает, что его игроки подойдут во всеоружии к выездному матчу с «бордовыми».

В преддверии двух гостевых матчей подряд Антонио Конте ответил на вопросы журналистов в переполненном пресс-центре тренировочной базы «Челси».

Итальянца спросили, какой игры он ожидает от соперника в воскресенье. Главный тренер «синих» ответил, что готовит свою команду к тяжёлому матчу.

«Это будет очень сложная игра. Я внимательно изучил статистику, «Бёрнли» набрал на своем поле 28 очков, взяв всего 1 очко на выезде, что означает, что 28 из 29-ти своих очков они набрали на домашней арене. Они выиграли предыдущие 5 домашних матчей и часто забивали в концовках встреч».

«Статистика указывает на то, что «Бёрнли» очень сильно выступает на своём поле. Они занимают 3-е место в таблице АПЛ после нас и «Тоттенхэма» по количеству набранных очков на домашнем стадионе. Мы должны сыграть очень внимательно, поскольку они находятся в хорошей форме и захотят победить нас, ведь мы лидируем в чемпионате. Мы хорошо подготовились к этой встрече, и мои игроки знают, с чем им придется столкнуться».

«Это наш второй матч с ними. Думаю, Андре Грэй просто отличный игрок. Он очень умен и всегда выбирает хорошую позицию при игре на добивании».

«У них очень хорошая команда, они любят делать дальние забросы и активно прессинговать соперника, играя без мяча. Очень важно знать сильные и слабые стороны своего соперника, и мы их изучили. После матчей с «Ливерпулем» и «Арсеналом» важно продолжить победный путь, но мы знаем, что легко в игре с «Бёрнли» нам не будет».

Поскольку «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» проводят свои матчи в субботу, есть вероятность, что отрыв от «синих» сократится как минимум до ближайшего воскресенья.

Тем не менее, Конте считает, что его команда просто должна сосредоточиться на своей работе.

«Думаю, до конца сезона мы будем находиться под давлением, — отмечает итальянец. — Будем ли мы играть раньше соперников или после них — давление будет одинаковым. Если наши конкуренты победят в своих матчах, у них появится возможность сократить отставание от нас. Если они не сумеют победить, возможность увеличить отрыв появится у нас. Сейчас мы возглавляем таблицу и хотим сосредоточиться только на своем матче. Если конкуренты потеряют очки, мы будем рады, но рассчитывать мы должны только на самих себя».

«Если честно, думаю, в чемпионате есть 6 сильных команд, которые будут до конца сезона бороться за титул. В том числе и «Манчестер Юнайтед». У них отличный состав. Ошибочно думать, что у нас отрыв в 9 очков, который гарантирует нам победу в АПЛ. Нам предстоит провести 14 матчей, а за титул сражаются ещё 5 команд. Важно не совершать ошибок в борьбе за титул».

Гостевой матч с «Суонси» в сентябре стал единственной встречей в этом сезоне, когда «Челси» не сумел одержать победу, встречаясь с командой не из лидирующей группы.

Конте задали вопрос о том, почему команда настолько хорошо играет с клубами, которые не претендуют на победу в АПЛ

«Было приятно обыграть «Эвертон», поскольку они тоже являются очень сильной командой, — отвечает Конте. — Сейчас они располагаются ниже топ-6, но они близки к лидирующей группе. Также у нас был сложный домашний матч с «Вест Бромвичем», но, по правде говоря, перед каждой игрой я могу отвечать вам одно и то же: в Англии не бывает легких матчей, и тому есть множество примеров».

«Команды, находящиеся в зоне вылета, бьются за очки в каждой встрече, поэтому нужно играть с ними очень внимательно. Если рассчитываешь на место в топ-4 или топ-6, то можешь себе позволить игровой спад. Если ты рассчитываешь на победу в АПЛ, ты должен проводить свои матчи с исключительной концентрацией и помнить, что в каждой игре можно потерять очки».

После победы над «Арсеналом» в прошлую субботу игроки «Челси» получили 3 дня выходных. Некоторые из футболистов отправились за границу, а их партнеры по команде остались в Англии.

В воскресенье Тибо Куртуа побывал на Супербоуле в США, но Конте спокоен относительно того, чем его игроки занимаются в свободное время. Для итальянца важнее, чтобы они вернулись в команду с необходимым настроением.

«После матча с «Арсеналом» я хотел дать игрокам несколько дополнительных дней отдыха, потому что, полагаю, они это заслужили, ведь у нас был очень непростая неделя, когда в течение семи дней мы сыграли 3 матча».

«Ситуации всегда разные. Иногда нужно усерднее работать. Иногда нужно дать 1, 2 или 3 дня выходных, чтобы игроки смогли отдохнуть в кругу семьи, вернуться в строй свежими и с новыми силами приступить к тренировкам».

«Мы знаем, что наши результаты зависят от того, как мы будем работать. Это хорошо, если футболисты решили отдохнуть за границей. Для меня важнее, чтобы они вернулись в расположение клуба с должным настроем».