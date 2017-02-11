Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Роман Санжар получил тренерский PRO-диплом УЕФА

Наставник «Олимпика» завершил обучение на тренерских курсах

  • 11.02.2017 09:51
  • 132 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Sport.ua. Роман Санжар
© Sport.ua. Роман Санжар

В пятницу, 10 февраля, главный тренер «Олимпика» Роман Санжар успешно завершил обучение по программе «PRO»-диплом УЕФА. Наставник донецкого клуба специально для этого на день покинул Анталию, где ко второй части сезона готовится его команда, и прибыл в Центр лицензирования Федерации футбола Украины.

В торжественной обстановке тренерский «PRO»-диплом Роману Николаевичу вручил первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко, а также глава Всеукраинского объединения тренеров Николай Павлов. Вместе с наставником «Олимпика» завершили тренерские курсы такие известные специалисты, как Александр Бабич, Валерий Кривенцов, Анатолий Тимощук, Дарио Срна, Милан Обрадович, Мариуш Левандовски и другие.

Источник — ФК Олимпик

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.