Роман Санжар получил тренерский PRO-диплом УЕФА

В пятницу, 10 февраля, главный тренер «Олимпика» Роман Санжар успешно завершил обучение по программе «PRO»-диплом УЕФА. Наставник донецкого клуба специально для этого на день покинул Анталию, где ко второй части сезона готовится его команда, и прибыл в Центр лицензирования Федерации футбола Украины.

В торжественной обстановке тренерский «PRO»-диплом Роману Николаевичу вручил первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко, а также глава Всеукраинского объединения тренеров Николай Павлов. Вместе с наставником «Олимпика» завершили тренерские курсы такие известные специалисты, как Александр Бабич, Валерий Кривенцов, Анатолий Тимощук, Дарио Срна, Милан Обрадович, Мариуш Левандовски и другие.