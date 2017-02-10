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25-й тур
Бордо
0:3
ПСЖ
10.02.2017, FT

Бордо — ПСЖ — 0:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги 1 «Бордо» — ПСЖ

  • 11.02.2017 09:57
  • 121 просмотров
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В поединке 25-го тура чемпионата Франции «Бордо» — ПСЖ крупную победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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