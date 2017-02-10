не согласен с тобой. посмотри обзор тот же даже.. и увидешь как он тащил.... я вчера после того ...

Что именно он прохавает? Что не так? Ему зарплату платить не будут? Или он будет играть в клубе б...

Чувак далекий от наших реальностей. Скоро прохавает куда попал, но поезд уже ушел....