Тамаш КАДАР: «Ребров стал лучшим стимулом, чтобы перейти в Динамо»

Сразу после подписания контракта с киевским «Динамо» Тамаш Кадар дал свое первое интервью уже в качестве игрока «бело-синих».

- Тамаш, какие эмоции ощущаешь, став игроком «Динамо»?

- Я безгранично рад, что стал игроком киевского «Динамо». Переговоры между клубами велись несколько месяцев, я долго ждал этого момента, и вот, наконец-то, я здесь. Я очень счастлив, что стал игроком такого великого клуба!

- Что знаешь о своих новых партнерах по команде? Возможно, знаком с кем-то лично?

- Конечно, я знаю Лукаша Теодорчика, который также ранее выступал за «Лех». Я не играл с ним вместе, но знаком с ним. С остальными динамовцами впервые увиделся, когда в прошлом году «Лех» проводил товарищеский матч с «Динамо» в Марбелье. Тогда я воочию убедился, что в киевском клубе собраны очень хорошие игроки. Хотя и так все знают, что «Динамо» - один из величайших клубов Европы. Поэтому я очень благодарен за предоставленную мне возможность выступать за этот клуб.

- Общался ли ты с главным тренером «Динамо» Сергеем Ребровым?

- Да, и не один раз. Именно его желание видеть меня в своей команде являлось для меня лучшим стимулом сменить клуб, для меня он был ключевой персоной в этом трансфере. Сергей Ребров изложил мне все требования, которые будут ко мне предъявлять в «Динамо», мне было очень приятно с ним общаться. Поэтому я сделал все от меня возможное, чтобы переход состоялся. Для меня очень важно иметь хороший контакт с тренером, постоянно общаться с ним. И теперь я с нетерпением хочу приступить к работе под руководством Реброва.

- Смотрел ли ты контрольные матчи «Динамо» во время первого сбора в Испании?

- Нет, дело в том, что я не хотел смотреть игры команды, думать и мечтать о выступлении в ее составе до того, как трансфер официально состоится, поскольку я уже был в подобной ситуации во время летнего трансферного окна.

- В «Лехе» и сборной Венгрии ты преимущественно играл на позиции левого защитника, однако в «Ньюкасле», «Роде» и «Диошдьере» тебя чаще ставили в центр защиты. Какую позицию ты сам считаешь своей основной?

- Мне больше по душе играть в центре защиты, но у «Леха» были проблемы на левом фланге обороны, поэтому я играл в основном там. Одно могу сказать: на какую бы позицию меня не определит тренер, я всегда выкладываюсь на сто процентов, работаю на команду. Теперь у меня есть большой опыт выступлений на левом фланге, но, все-таки, более комфортно чувствую себя в центре защиты. К слову, за сборную Венгрии я играл как на левом фланге обороны, так и в центре.

- Какую характеристику ты дал бы себе, как игроку? Какие игровые аспекты считаешь своими сильными сторонами?

- Считаю себя командным, думающим игроком, люблю осмысленный, «интеллектуальный» футбол. К своим сильным качествам отнес бы хороший контроль мяча, люблю, когда моя команда владеет мячом. Кроме того, хорошо умею «читать» игру. Уверен, что смогу проявить свои лучшие качества в киевском «Динамо».

- Какие цели ставишь перед собой, чего хочешь достичь, выступая за «бело-синих»?

- Конечно, как и любой футболист, я хочу выигрывать трофеи. Но прежде всего, я должен усердно работать, ставлю перед собой цель как можно быстрее влиться в игру команды. В «Динамо» собраны очень хорошие футболисты, игроки национальных сборных. Буду стараться отдавать все силы на благо клуба.

- Можешь ли сравнить уровень польского, венгерского и украинского чемпионатов?

- Это очень непросто. Не могу сравнивать эти чемпионаты, поскольку я еще не играл в Украине. Но, конечно, Украину выделяет то, что здесь есть очень сильные клубы, которые выступают в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Ни в Венгрии, ни в Польше нет команд такого уровня, как «Динамо».

- Бывал ли ты раньше в Украине? Как тебе Киев?

- Нет, это мой первый визит в Украину. Пока еще у меня, к сожалению, не было возможности как следует рассмотреть город, поскольку я был занят медосмотром. В любом случае, я приехал сюда, в первую очередь, не для того чтобы любоваться городом, а для того чтобы играть в футбол.

- Ты женат? Кто-нибудь переедет с тобой в Киев?

- Нет, не женат, живу один. Но возможно, в Киев переедет моя девушка.

- Ты уже определился с игровым номером, под которым будешь выступать в Киеве?

- Да, я буду выступать под номером 44. Вообще-то мой любимый номер – 4, но мне сказали, что он уже занят (еще одним новичком этого межсезонья Александаром Пантичем – прим.), поэтому я взял себе две четверки. К слову, в «Лехе» «четверка» также была занята, и я играл под пятым номером. Зато в сборной играю с 4-м номером на футболке.