Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Черноморец подписал бразильского нападающего

Джордже Элиас Дос Сантос будет выступать за украинский клуб на правах аренды

  • 11.02.2017 09:29
  • 964 просмотров
  • 0 комментария
Метки
skysportaustria.at. Джордже Элиас Дос Сантос
© skysportaustria.at. Джордже Элиас Дос Сантос

Между ФК «Черноморец» и СК «Капфенберг» (Австрия) заключено соглашение об аренде 25-летнего бразильского нападающего Джордже Элиаса Дос Сантоса. Контракт с футболистом рассчитан на один год с приоритетным правом у одесского клуба на покупку форварда. Бразилец уже прибыл в расположение «Черноморца» и в субботу приступит к тренировкам в составе команды «моряков».

Джордже Элиас Дос Сантос родился 6 июня 1991 года в Бразилии. Рост — 180 см, вес — 80 кг. Выступал в бразильских командах «Можи Мирим», «Икаса», «Арапонгас». С 2015 года защищал цвета СК «Капфенберг» в первой лиге чемпионата Австрии (44 матча, 21 гол). В текущем сезоне забил 10 мячей и отдал две результативные передачи в 20 официальных играх. Входит в пятерку лучших бомбардиров второго австрийского дивизиона.

Источник — ФК Черноморец

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.