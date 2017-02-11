Между ФК «Черноморец» и СК «Капфенберг» (Австрия) заключено соглашение об аренде 25-летнего бразильского нападающего Джордже Элиаса Дос Сантоса. Контракт с футболистом рассчитан на один год с приоритетным правом у одесского клуба на покупку форварда. Бразилец уже прибыл в расположение «Черноморца» и в субботу приступит к тренировкам в составе команды «моряков».

Джордже Элиас Дос Сантос родился 6 июня 1991 года в Бразилии. Рост — 180 см, вес — 80 кг. Выступал в бразильских командах «Можи Мирим», «Икаса», «Арапонгас». С 2015 года защищал цвета СК «Капфенберг» в первой лиге чемпионата Австрии (44 матча, 21 гол). В текущем сезоне забил 10 мячей и отдал две результативные передачи в 20 официальных играх. Входит в пятерку лучших бомбардиров второго австрийского дивизиона.