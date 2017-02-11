Роман ЯРЕМЧУК: «Мне хочется забивать еще и еще»

Нападающий «Динамо» Роман Яремчук проявил настоящее голевое чутье в матче с «Шаньдун Люнэн» (1:1), сравняв счет во втором тайме, а после поединка поделился впечатлениями от игры.

- Очень тяжелый матч получился. Нам противостоял хорошо подготовленный соперник, мы же получили равноценную нагрузку, поэтому, думаю, сделаем выводы и будем двигаться дальше.

- В первом тайме с атакующими действиями у «Динамо» не все складывалось хорошо...

- Дело в том, что соперник компактно оборонялся и было очень тяжело пройти их защиту. После перерыва нам удалось больше комбинировать, что в итоге позволило забить ответный мяч.

- 45 минут достаточно для того, чтобы получить необходимую нагрузку?

- Это тренировочные сборы, и все футболисты, которые находятся здесь, должны получать игровое время. Тренер знает, что он делает, поэтому сколько времени дается, столько и нужно использовать.

- В эпизоде с забитым мячом сработало голевое чутье?

- Нападающий должен иметь чувство гола, причем нет разницы, будет он красивым или в пустые ворота. Главное – своими забитыми мячами приносить пользу команде.

- После этого у тебя было еще несколько моментов, попытка заработать пенальти. Хотелось еще забить?

- Конечно, мне, как нападающему, хочется забивать еще и еще. Но ничего, надеюсь, со временем все придет.