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Опасные тигры для Арсенала и черная полоса Ливерпуля

Sport.ua анонсирует центральные матчи 25-го тура английской Премьер-лиги

  • 11.02.2017 09:15
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Ждать ли нового подвига от «тигров»?

Непростой период переживает сейчас «Арсенал». Команда Арсена Венгера проиграла в двух последних матчей и опустилась на четвертое место в турнирной таблице. О чемпионской гонке «канонирам» нужно забыть, поскольку реальных шансов у лондонцев в борьбе за титул уже нет. Однако вся борьба за медали чемпионата еще впереди и чем быстрее «Арсенал» выйдет из образовавшейся ямы, тем скорее лондонская команда сможет стабилизировать игру и улучшить результаты.

Если у «канониров» дела складываются не лучшим образом, то у «Халл Сити» все складывается как нельзя лучше. «Тигры» сильно прибавили с приходом Марку Силвы и теперь явно не андердоги в борьбе за выживание. Пусть команда португальского специалиста еще пребывает в зоне вылета, но судя по динамике прогресса игры и результатов, «Халл» совсем скоро может покинуть зону вылета.

А то насколько сейчас опасны «тигры» показывают последние результаты команды – выездная ничья с МЮ (0:0) и уверенная домашняя победа над «Ливерпулем» (2:0). Так что «Арсеналу» стоит серьезно опасаться предстоящего соперника, который способен удивить.

Интересные факты:

- «Арсенал» выиграл 7 из 8 встреч Премьер-лиги с «Халл Сити» после поражения (1:2) в своем первом матче против «тигров» в сентябре 2008 года на «Эмирейтс».

- Наставник «Халла» Марку Силва заработал 7 очков в своих первых 4-х матчах АПЛ. Столько же очков «тиграм» удалось набрать в 18 играх до прихода в команду португальца.

- Алексис Санчес поучаствовал в 6 забитых мячах «Арсенала» (5 голов и один ассист) в трех поединках против «Халла».

- «Халл Сити» может повторить клубный рекорд по сухим матчам (из трех поединков подряд в Премьер-лиге), установленный в октябре 2008 года.

«Арсенал» - «Халл Сити»
1 февраля, 14:30. Лондон, «Эмирейтс»
Арбитр: Марк Клаттенбург

Котировки БК «Олимп»

П1 -  1.3   Х -  5.95   П2 -  10.25

Ориентировочные составы:

«Арсенал»: Чех – Паулиста, Мустафи, Косельни, Монреаль – Окслейд-Чемберлен, Коклен – Ивоби, Езил, Уэлбек – Санчес

«Халл Сити»: Якупович – Элабделлауи, Магуайр, Раноккья, Робертсон – Н’Диайе, Хаддлстоун – Гросицки, Клукас, Маркович – Ньяссе 

Не сыграют: Касорла, Дебюши, Саного, Рэмси (все травмированы), Джака (дисквалификация) – Одубаджо, Кин, Доусон, Мейсон, А. Эрнандес, Хенриксен, Льюер (все травмированы)

В ожидании реванша МЮ

Одолев «Лестер» и прервав 3-матчевую безвыигрышную серию, команда Жозе Моуриньо еще ближе подтянулась к зоне Лиги чемпионов и призовой тройке. Не в последнюю очередь это стало возможным по той причине, что конкуренты «Манчестер Юнайтед» еще больше теряли очков в последний месяц. Назвать оптимальным нынешнее состояние «манкунианцев» сложно, поскольку манчестерская команда не блещет стабильностью и может провести на высоком уровне один-два поединка, а затем последующие две встречи провести ниже своих возможностей.

Грядущее противостояние МЮ с «Уотфордом» однозначно вызывает большой интерес. Во-первых, в первом круге «шершни» в родных стенах неожиданно обыграли подопечных Жозе Моуриньо. У «красных дьяволов» появляется прекрасная возможность взять реванш и доказать, что то поражение было случайным. Во-вторых, команда Вальтера Маццарри сейчас находится в отменной форме (2-матчевая победная серия и 4-матчевая беспроигрышная), и готова дать серьезный бой на «Олд Траффорд». А недавняя выездная победа над «Арсеналом» только мотивирует «шершней» на новые успехи.     

Интересные факты:

- «Манчестер Юнайтед» выиграл все 3 предыдущих домашних матча АПЛ против «Уотфорда».

- «Уотфорд» может стать только 9-й командой в Премьер-лиге, дважды обыгрывавшей по ходу сезона у «красных дьяволов». Ранее подобное удавалось «Ливерпулю» (4 раза), «Арсеналу», «Челси», «Манчестер Сити» (по 3 раза), «Блэкберну», «Эвертону», «Суонси» и «Вест Хэму».

- Златан Ибрагимович забил 6 голов в 10 матчах против команд под руководством Вальтера Маццарри в Серии А и АПЛ.

- Трой Дини забил в каждом из своих 3-х последних матчей чемпионата. В последний раз он забивал в 4-х подряд в декабре 2015 года.

«Манчестер Юнайтед» - «Уотфорд»
11 февраля, 17:00. Манчестер, «Олд Траффорд»
Арбитр: Роберт Мэдли

Котировки БК «Олимп»

П1 -  1.25   Х -  6.19   П2 -  13.25

Ориентировочные составы:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Валенсия, Смоллинг, Байи, Рохо – Эррера, Погба – Мата, Мхитарян, Рэшфорд – Ибрагимович

«Уотфорд»: Гомес – Кэткарт, Кабул, Предль, Холебас – Капу, Бехрами, Клеверли – Ньянг, Сарате, Дини

Не сыграют: Пантилимон, Р. Перейра (оба травмированы)

Стабильный «Тоттенхэм» против кризисного «Ливерпуля»

Сложно сказать, что пошло не так у Юргена Клоппа в «Ливерпуле», но сейчас мерсисайдская команда пребывает в плачевном состоянии и непростом положении, выбраться из которого с наименьшими очковыми потерями уже не получится. Команда Юргена Клоппа еще не побеждала в этом году в Премьер-лиге, потеряв 12 (!) очков в последних пяти матчах. Поражение от «Халл Сити» лишь усугубило текущее положение «красных». Всего за полтора месяца «Ливерпуль» превратился с одного из главных претендентов на чемпионство в андердога в борьбе за призовые места.

Такого сложного периода у немецкого наставника с момента его переезда на «Энфилд» еще не было. Но как говорится, трудности и неудачи закаляют и делают человека сильнее, а зная уровень Клоппа как тренера, не сомневаюсь, что в скором времени дела у мерсисайдцев начнут налаживаться. Другое дело, что предстоящие два матча с «Тоттенхэмом» и «Лестером», которые очень важны для «Ливерпуля» (уж слишком много потеряно очков в предыдущих поединках), не обещают быть легкими для команды, а побеждать необходимо, как одних, так и других, дабы вернуть себе хорошие позиции в АПЛ.

Команда Маурисио Почеттино в отличие от «Ливерпуля» может похвастаться стабильностью. На сегодняшний день «Тоттенхэм», как и «Челси», самая стабильная команда в Премьер-лиге. Об этом красноречиво говорят результаты «шпор» в этом сезоне: всего два поражения в 24 матчах. При этом в 2017-м году лондонская команда еще не проигрывала: в шести поединках «Тоттенхэм» одержал четыре победы, еще дважды сыграв вничью.

Наиболее сложной для «шпор» за этот период времени была встреча с «Ман Сити» на «Этихаде», в которой, проигрывая со счетом 2:0, команда Маурисио Почеттино сумела совершить яркий камбэк и добыть драгоценное очко в свою копилку.

В нынешнем сезоне обе команды уже встречались между собой дважды. В поединке первого круга на «Уайт Харт Лейн» «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» расписали мировую (1:1), а в домашнем матче Кубка лиги команда Юргена Клоппа минимально одолела оппонента (2:1).    

Интересные факты:

- Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в матчах с «Тоттенхэмом» в Премьер-лиге составляет 8 поединков. В последний раз «красные» не проигрывали «шпорам» на протяжении 9 встреч в марте 1998 года.

- «Шпоры» уступили в 15 из 24 визитов на «Энфилд». Только на «Олд Траффорд» (20) и «Стэмфорд Бридж» (16) «Тоттенхэм» проигрывал чаще в АПЛ.

- Мерсисайдцы выиграли только в одном из 10 матчей во всех соревнованиях в 2017 году; это их худший старт за календарный год, начиная с 1993 года, когда они одержали только одну победу в первых 11 поединках. 

- Харри Кейн принял непосредственное участие во всех трех мячах «Тоттенхэма» в последних двух матчах Премьер-лиги на «Энфилде», забив дважды и сделав один ассист.

«Ливерпуль» - «Тоттенхэм»
11 февраля, 19:30. Ливерпуль, «Энфилд»
Арбитр: Энтони Тейлор

Котировки БК «Олимп»

П1 -  2.22   Х -  3.41   П2 -  3.43

Ориентировочные составы:

«Ливерпуль»: Кариус – Клайн, Ловрен, Матип, Милнер – Вейналдум, Хендерсон, Лаллана – Мане, Коутиньо, Фирмино

«Тоттенхэм»: Льорис – Уокер, Дайер, Альдервейрельд, Дэвис – Ваньяма, Дембеле – Эриксен, Алли, Сон Мин – Кейн

Не сыграют: Ингз, Эджария, Груич (все травмированы) – Вертонген, Роуз, Н’Куду (все травмированы)

  Все матчи 25-го тура:

Источник — Sport.ua

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