Реал Сосьедад на выезде обыграл Эспаньол

Чемпионат Испании. 22-й тур
«Эспаньол» – «Реал Сосьедад» – 1:2
Голы: 0:1 – 26 Вела, 1:1 – 35 Перес, 1:2 – 61 Ильярраменди.
«Эспаньол» – Лопес, Рейес, Кариколь, Марк Наварро, Хави Фуэго, Хурадо, Рейес, Лопес Сильва, Перес (Васкес, 83), Морено, Кайседо (Мелендо, 77).
«Реал Сосьедад» – Рульи, Мартинес, Навас, Берчиче, Ильярраменди, Одриосола, Прието, Вела, Сурутуса, Ойарсабаль (Конча, 90), Виллиан Жозе (Хуанми, 9).
Предупреждения: Рейес (30), Перес (78), Вела (85), Сурутуса (90), Рейес (90).
Источник — Sport.ua
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