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Наполи без проблем разобрался с Дженоа

Все голы в матче были забиты во втором тайме

  • 10.02.2017 23:58
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sscnapoli.it
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Чемпионат Италии. 24-й тур

«Наполи» – «Дженоа» – 2:0
Голы: 1:0 – 50 Зелиньски, 2:0 – 68 Джаккерини.

«Наполи» – Рейна, Альбиоль, Гулям, Маджо, Кулибали, Джаккерини (Рог, 74), Зелиньски, Мертенс (Паволетти, 78), Гамшик (Аллан, 75), Инсинье, Диавара.
«Дженоа» – Ламанна, Муньос, Бурдиссо, Хентилетти (Орбан, 19), Велозу (Катальди, 39), Лазович, Хильемарк, Лаксальт, Ригони, Палладино (Таарабт, 58), Симеоне.

Предупреждения: Орбан (67), Бурдиссо (80), Рог (90).

Источник — Sport.ua

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