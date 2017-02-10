Майнц переиграл Аугсбург на своем поле

Чемпионат Германии. 20-й тур
«Майнц» – «Аугсбург» – 2:0
Голы: 1:0 – 31 Озтуналы, 2:0 – 62, пенальти Самперио.
«Майнц» – Лессль, Донати, Белль, Рамальо, Бросински, Гбамен, Латца, Озтуналы, Кркич (Муто, 70), Самперио (Де Бласис, 90), Кордоба (Зайдель, 90).
«Аугсбург» – Хитц, Верхаг, Гауэлеу, Хинтереггер, Макс (Усами, 90), Ридер, Байер, Шмид (Тайгль, 46), Чжи Дон Вон (Халил Алтынтоп, 46), Стафилидис, Бобадилья.
Предупреждения: Латца (49), Хитц (60), Хинтереггер (71), Гауэлеу (73).
Источник — Sport.ua
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