Александрия разошлась миром с Богемиансом

Сьогодні «Олександрія» «пройшла екватор» другого навчально - тренувалного збору в Туреччині і саме сьогодні був зіграний третій із п'яти запланованих спарингів. Суперником був чешський «Богеміанс».

Гра вишла доволі бойовою. В першому таймі моменти мали як олесандрійці, так і пражці, але команди пішли на перерву без забитих голів. В другому таймі суперники української команди першими відкрили рахунок. На 62-й хвилині, після подачі з кутового Гавел головою пробив в ближній кут, а Леванідов не зміг врятувати від взяття воріт. Проте, відповідь «Олександрії» не забарилася. Вже через 4 хвилини Шендрік вдало замкнув навіс після кутового.

1:1 - третя нічия олександріців на зборах в трьох матчах і тепер команда готується до гри проти грузинської «Самтредії», яка відбудеться 14-го лютого.

ФК «Олександрія» - «Богеміанс 1905» - 1:1 (0:0)

Голи: Шендрік (66) - Гавел (62)



ФК «Олександрія»: Леванідов, Гітченко, Бондаренко, Шкіндер, Габовда, Огіря, Запорожан, Леонов, Старенький, Чантурішвілі, Грицук.

Другий тайм: Леванідов (Рудик, 63), Басов, Шендрік, Габовда (Старенький, 55), Чеботаєв, Цуріков, Чорній, Грицук, Леонов, Запорожан, Пономар.

