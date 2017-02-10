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Александрия разошлась миром с Богемиансом

Команды забили по одному голу во втором тайме

  • 10.02.2017 23:39
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Сьогодні «Олександрія» «пройшла екватор» другого навчально - тренувалного збору в Туреччині і саме сьогодні був зіграний третій із п'яти запланованих спарингів. Суперником був чешський «Богеміанс».

Гра вишла доволі бойовою. В першому таймі моменти мали як олесандрійці, так і пражці, але команди пішли на перерву без забитих голів.  В другому таймі суперники української команди першими відкрили рахунок. На 62-й хвилині, після подачі  з кутового Гавел головою пробив в ближній кут, а Леванідов не зміг врятувати від взяття воріт. Проте, відповідь «Олександрії» не забарилася. Вже через 4 хвилини Шендрік вдало замкнув навіс після кутового.

1:1 - третя нічия олександріців на зборах в трьох матчах і тепер команда готується до гри  проти грузинської «Самтредії», яка відбудеться 14-го лютого.

ФК «Олександрія»  - «Богеміанс 1905» - 1:1 (0:0)
Голи: Шендрік (66) - Гавел (62)

ФК «Олександрія»: Леванідов, Гітченко, Бондаренко, Шкіндер, Габовда, Огіря, Запорожан, Леонов, Старенький, Чантурішвілі, Грицук.
Другий тайм: Леванідов (Рудик, 63), Басов, Шендрік, Габовда (Старенький, 55), Чеботаєв, Цуріков, Чорній, Грицук, Леонов, Запорожан, Пономар.
 

Источник — ФК Александрия

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