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Малиновский забил супергол в чемпионате Бельгии

Команда украинца победила со счетом 3:0

  • 10.02.2017 23:22
  • 1471 просмотров
  • 3 комментария
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ФК Гент
© ФК Гент

Украинский футболист «Генка» Руслан Малиновский забил первый гол в сезоне в составе бельгийского клуба.

23-летний полузащитник фантастическим ударом метров с 20-ти поразил дальний угол ворот в компенсированное время первого тайма, сделав счет в матче 3:0. Вратарю «Сент-Трюйдена» оставалось только наблюдать за полетом мяча.

Больше голов в поединке «Сент-Трюйден» - «Генк» команды не забивали.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ss87
      ss87, 10.02.2017 23:44
    +1
    Да я такие во дворе пачками клепаю)))
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    Valetin Gjokaj
      Valetin Gjokaj, 10.02.2017 23:45
    +1
    Ну Супергол громко сказано, все же это не голы Жиру или Кэролла)
    Но хорош гол, главное что после травмы восстановился и играет
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    movkli
      movkli, 10.02.2017 23:45
    +1
    забивает Малино!!!!
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