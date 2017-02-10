Украинский футболист «Генка» Руслан Малиновский забил первый гол в сезоне в составе бельгийского клуба.

23-летний полузащитник фантастическим ударом метров с 20-ти поразил дальний угол ворот в компенсированное время первого тайма, сделав счет в матче 3:0. Вратарю «Сент-Трюйдена» оставалось только наблюдать за полетом мяча.

Больше голов в поединке «Сент-Трюйден» - «Генк» команды не забивали.