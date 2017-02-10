РЕБРОВ: «Готовы помочь сборной, но все должны быть в равных условиях»

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал слухи о возможном переносе 22-го тура УПЛ.
«Мы всегда готовы помочь нашей национальной сборной. Но только если примут оптимальное решение в этом вопросе, и все клубы будут находиться в равных условиях», – сказал Ребров.
22-й тур УПЛ запланирован на 18 марта, а матч сборной Украины против хорватов назначен на 24 число того же месяца.
Источник — Газета Команда
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