РЕБРОВ: «Готовы помочь сборной, но все должны быть в равных условиях»

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал слухи о возможном переносе 22-го тура УПЛ.

«Мы всегда готовы помочь нашей национальной сборной. Но только если примут оптимальное решение в этом вопросе, и все клубы будут находиться в равных условиях», – сказал Ребров.

22-й тур УПЛ запланирован на 18 марта, а матч сборной Украины против хорватов назначен на 24 число того же месяца.