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РЕБРОВ: «Готовы помочь сборной, но все должны быть в равных условиях»

Наставник «Динамо» — о переносе 22-го тура УПЛ

  • 10.02.2017 22:52
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Sport.ua. Сергей Ребров
© Sport.ua. Сергей Ребров

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал слухи о возможном переносе 22-го тура УПЛ.

«Мы  всегда готовы помочь нашей национальной сборной. Но только если примут оптимальное решение в этом вопросе, и все клубы будут находиться в равных условиях», – сказал Ребров.

22-й тур УПЛ запланирован на 18 марта, а матч сборной Украины против хорватов назначен на 24 число того же месяца.

Источник — Газета Команда

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