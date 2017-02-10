Чемпион Украины, россии, Германии! \никогда не забуду супер голище за Баварию в ворота Ювентуса с...

хотя может и круче Шевы. ЛЧ брал. кубок УЕФА брал. супер кубок УЕФА брал

Спасибо тебе Анатолий за такую фартовую карьеру. человек-чемпион. куда приходил то команда ставал...

Толян, немного затянул с финишем, как по мне. Спасибо за хорошие игры и удачи в новых делах.

Он так несвязно говорит или это был перевод с немецкого???