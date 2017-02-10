«Црвена Звезда» – «Звезда» – 6:2
Голы: Боакье, 8, 45+1, 61, Плавшич, 23, 33, Милич, 82 – Чичиков, 42, Загальский, 50
Состав «Звезды»: Лепка (Солдатенко, 46), Полегенько (Попов, 74), Кучеренко (Векляк, 83), Фатеев, Бацула (Збунь, 73), Лупашко, Загальский (Дришлюк, 78), Чичиков (Жуков, 46), Щедрый (Аверьянов, 68) Эсеола (Акименко, 46), Ситало (Бруно, 87).
Источник — ФК Звезда
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