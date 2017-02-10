Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кропивницкая Звезда разгромно уступила Црвене Звезде

Украинская команда пропустила шесть мячей в товарищеском матче

  • 10.02.2017 22:44
  • 388 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Звезда
© ФК Звезда

«Црвена Звезда» – «Звезда» – 6:2
Голы: Боакье, 8, 45+1, 61, Плавшич, 23, 33, Милич, 82 – Чичиков, 42, Загальский, 50

Состав «Звезды»: Лепка (Солдатенко, 46), Полегенько (Попов, 74), Кучеренко (Векляк, 83), Фатеев, Бацула (Збунь, 73), Лупашко, Загальский (Дришлюк, 78), Чичиков (Жуков, 46), Щедрый (Аверьянов, 68) Эсеола (Акименко, 46), Ситало (Бруно, 87).

Источник — ФК Звезда

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.