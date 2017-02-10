Анатолий ТИМОЩУК: «Я завершил свои футбольные выступления»

Диплом категории PRO теперь будет иметь и Анатолий Тимощук. Но приступать к тренерской работе экс-капитан сборной Украины не спешит. Даже несмотря на то, что сразу несколько заманчивых предложений.
«Я, в принципе, не ищу никаких клубов. Спокойно завершил свои футбольные выступления и сейчас решил себе взять время на отпуск, отдых, переосмысление нового статуса в своей жизни. В ближайшее время дам ответ на все свои вопросы.
Сейчас больше предложений на тренерскую работу. Были какие-то клубы, но я не принимаю решения. Но я уверен практически на 100 процентов, что останавливаю выступления на футбольном поле и буду помогать футболистам стремиться и достигать успеха на футбольных полях», - сказал Тимощук.
Источник — ТК Футбол
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