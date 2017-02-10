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Анатолий ТИМОЩУК: «Я завершил свои футбольные выступления»

37-летний футболист уже получил несколько предложений на тренерскую работу

  • 10.02.2017 22:12
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Сегодня Спорт. Анатолий Тимощук
© Сегодня Спорт. Анатолий Тимощук

Диплом категории PRO теперь будет иметь и Анатолий Тимощук. Но приступать к тренерской работе экс-капитан сборной Украины не спешит. Даже несмотря на то, что сразу несколько заманчивых предложений.

«Я, в принципе, не ищу никаких клубов. Спокойно завершил свои футбольные выступления и сейчас решил себе взять время на отпуск, отдых, переосмысление нового статуса в своей жизни. В ближайшее время дам ответ на все свои вопросы.

Сейчас больше предложений на тренерскую работу. Были какие-то клубы, но я не принимаю решения. Но я уверен практически на 100 процентов, что останавливаю выступления на футбольном поле и буду помогать футболистам стремиться и достигать успеха на футбольных полях», - сказал Тимощук.

Источник — ТК Футбол

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