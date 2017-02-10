Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Тимощук, Срна и Левандовски получили тренерскую лицензию PRO

Обучение прошли 25 специалистов

  • 10.02.2017 21:54
  • 474 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФФУ
© ФФУ

У п’ятницю, 10 лютого, завершилося навчання чергової групи тренерів за програмою «PRO»-диплом УЄФА.

Склад групи уже традиційно був по-справжньому зірковим: зокрема, серед слухачів курсу були Анатолій Тимощук і Даріо Срна, Олександр Бабич та Ігор Дуляй, Маріуш Левандовські та Володимир Мазяр, Мілан Обрадовіч та Роман Санжар.

Источник — Федерация футбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Евгений Нескажу
      Евгений Нескажу, 10.02.2017 22:17
    0
    Что -то я Тимоху с Сырной среди номенантов не увидел...
    Ссылка
    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 10.02.2017 22:27
    0
    Евгений Нескажу, 10.02.2017 22:17
    Что -то я Тимоху с Сырной среди номенантов не увидел...
    Отсутствовали на вручении дипломов
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.