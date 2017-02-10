У п’ятницю, 10 лютого, завершилося навчання чергової групи тренерів за програмою «PRO»-диплом УЄФА.
Склад групи уже традиційно був по-справжньому зірковим: зокрема, серед слухачів курсу були Анатолій Тимощук і Даріо Срна, Олександр Бабич та Ігор Дуляй, Маріуш Левандовські та Володимир Мазяр, Мілан Обрадовіч та Роман Санжар.
Источник — Федерация футбола Украины
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