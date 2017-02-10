Во втором контрольном матче на подготовительном сборе в Испании киевское «Динамо» встретилось в Альхесирасе с китайским клубом «Шаньдун Лунэн».

На 30-й минуте встречи соперники «Динамо» открыли счет, реализовав контратаку. Бразилец Диего Тарделли прострелил с правого фланга на итальянского форварда Грациано Пелле, известного по выступлениям в английской Премьер-лиге, и тот ударом в касание переиграл Бущана.

В начале второго тайма динамовцы сравняли счет. Голкипер «Шаньдун Лунэн» среагировал на удар Беседина, однако на добивании первым был Яремчук, который переправил мяч в пустые ворота.

Во втором тайме у «Динамо» полностью изменился состав, однако счет в игре больше не менялся. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью, первую для команды Сергея Реброва на этом сборе.

Товарищеский матч

«Динамо» – «Шаньдун Лунэн» – 1:1

Голы: Яремчук, 55 – Пелле, 30



«Динамо»: Бущан (Коваль, 46), Хачериди (Морозюк, 63), Бурда (Вида, 63), Очигава (Пантич, 63), Корзун (Антунеш, 63), Ориховский (Цыганков, 63), Сидорчук (Гармаш, 63), Гонсалес (Федорчук, 46, Гонсалес, 66), Шепелев (Рыбалка, 63), Беседин (Буяльский, 63), Гладкий (Яремчук, 46).

«Шаньдун Лунэн» (стартовый состав): Хан Ронгже, Ванг Тонг, Грациано Пелле, Лиу Янг, Ки Тианю, Джин Джингдао, Жанг Чи, Сиссе, Тарделли, Жан Хайбин, Бин Джошуй.