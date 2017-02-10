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Динамо сыграло вничью с Шаньдун Лунэн

Единственный гол в составе киевлян забил Яремчук

  • 10.02.2017 21:39
  • 1218 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

Во втором контрольном матче на подготовительном сборе в Испании киевское «Динамо» встретилось в Альхесирасе с китайским клубом «Шаньдун Лунэн».

На 30-й минуте встречи соперники «Динамо» открыли счет, реализовав контратаку. Бразилец Диего Тарделли прострелил с правого фланга на итальянского форварда Грациано Пелле, известного по выступлениям в английской Премьер-лиге, и тот ударом в касание переиграл Бущана.

В начале второго тайма динамовцы сравняли счет. Голкипер «Шаньдун Лунэн» среагировал на удар Беседина, однако на добивании первым был Яремчук, который переправил мяч в пустые ворота.

Во втором тайме у «Динамо» полностью изменился состав, однако счет в игре больше не менялся. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью, первую для команды Сергея Реброва на этом сборе.

Товарищеский матч

«Динамо» – «Шаньдун Лунэн» – 1:1
Голы: Яремчук, 55 – Пелле, 30

«Динамо»: Бущан (Коваль, 46), Хачериди (Морозюк, 63), Бурда (Вида, 63), Очигава (Пантич, 63), Корзун (Антунеш, 63), Ориховский (Цыганков, 63), Сидорчук (Гармаш, 63), Гонсалес (Федорчук, 46, Гонсалес, 66), Шепелев (Рыбалка, 63), Беседин (Буяльский, 63), Гладкий (Яремчук, 46).

«Шаньдун Лунэн» (стартовый состав): Хан Ронгже, Ванг Тонг, Грациано Пелле, Лиу Янг, Ки Тианю, Джин Джингдао, Жанг Чи, Сиссе, Тарделли, Жан Хайбин, Бин Джошуй.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    jekavayp
    online
      jekavayp, 10.02.2017 21:46
    -1
    Гладкий наверное даже в FIFA должен перестать забивать, чтобы его из ДК сплавили
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    zirkaa
      zirkaa, 10.02.2017 21:52
    +1
    Яремчук красавчик. Вышел вместо бревна и забил
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    babovoz
      babovoz, 10.02.2017 22:17
    +3
    Прихильник Динамо з 1985 року. Подивився обзор...Зараз за Динамо бігає стадо баранів, як це не важко зазначати
    Ссылка
    Юлия Лаута
    online
      Юлия Лаута, 10.02.2017 22:36
    0
    Команда Реброва вы играть когда нибудь научитесь?
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    OnlyKyev1927
    online
      OnlyKyev1927, 10.02.2017 22:37
    0
    Реализацию бы подтянуть, а так в целом для сборов нормальные моменты
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