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Селезнев принес победу Карабюкспору в матче с Бешикташем

Украинский форвард забил победный мяч на 73 минуте поединка

  • 10.02.2017 19:56
  • 4169 просмотров
  • 6 комментария
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kardemirkarabukspor.org.tr. Евгений Селезнев
© kardemirkarabukspor.org.tr. Евгений Селезнев

Украинский нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнев забил гол в матче турецкой Суперлиги.

31-летний форвард расписался в фирменном стиле в воротах «Бешикташа» на 73 минуте поединка, сделав счет 2:0. Стамбульская команда нашла в себе силы отыграть один мяч, но победу все же праздновал клуб Селезнева.

После 20 туров «Карабюкспор» занимает 10 место в турнирной таблице с 27 набранными очками.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    LFC-WIN
      LFC-WIN, 10.02.2017 20:08
    +14
    Ооо! Мо-ло-ток!!!
    Ссылка
    27Sokolyuk@mail.ru
      27Sokolyuk@mail.ru, 10.02.2017 20:23
    +3
    Ссылка
    Иришка Малишка
      Иришка Малишка, 10.02.2017 20:26
    +5
    на хавчик заработал
    Ссылка
    tarasbulba007
      tarasbulba007, 10.02.2017 20:34
    -4
    Иришка Малишка, 10.02.2017 20:26
    на хавчик заработал

    А вы,наверное, на работе бесплатно работаете?
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    xxxpatrikxxx
      xxxpatrikxxx, 10.02.2017 20:53
    +2
    молодец !не стоит не зивает! как другие,бывает...
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    benguela
    online
      benguela, 10.02.2017 20:56
    +2
    гол в его стиле...молодец...мастерство не пропьешь

    Женя , удачи тебе, забивай в каждом матче и будешь снова в сборной
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