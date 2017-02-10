Украинский нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнев забил гол в матче турецкой Суперлиги.
31-летний форвард расписался в фирменном стиле в воротах «Бешикташа» на 73 минуте поединка, сделав счет 2:0. Стамбульская команда нашла в себе силы отыграть один мяч, но победу все же праздновал клуб Селезнева.
После 20 туров «Карабюкспор» занимает 10 место в турнирной таблице с 27 набранными очками.
Источник — Sport.ua
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А вы,наверное, на работе бесплатно работаете?
Женя , удачи тебе, забивай в каждом матче и будешь снова в сборной
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