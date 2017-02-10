Украинский нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнев забил гол в матче турецкой Суперлиги.

31-летний форвард расписался в фирменном стиле в воротах «Бешикташа» на 73 минуте поединка, сделав счет 2:0. Стамбульская команда нашла в себе силы отыграть один мяч, но победу все же праздновал клуб Селезнева.

После 20 туров «Карабюкспор» занимает 10 место в турнирной таблице с 27 набранными очками.