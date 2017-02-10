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Joma изготовит для сборной Украины уникальный комплект формы

Новый технический спонсор национальной команды обещает поспеть к лету

  • 10.02.2017 19:36
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unian.net
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Сборная Украины сыграет первый матч в 2017 году в одном из традиционных вариантов формы.

Ранее в сети появились варианты полосатой сине-желтой формы, которую якобы предлагает для сборной новый технический спонсор – испанская компания Joma.

Сообщается, что летом для национальной команды изготовят эксклюзивный вариант формы, сделанный по спецзаказу, а пока выберут что-то из старой коллекции. В общей сложности экипировка сборной Украины будет состоять из около 40 единиц разных наименований.

Напомним, 24 марта команде Андрея Шевченко предстоит выездной матч против сборной Хорватии.

Источник — Газета Команда

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