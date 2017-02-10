Молодой украинский голкипер Вадим Шевчук стал игроком «Платаниаса». Об этом сообщил агент футболиста Александр Панков.

19-летний вратарь, который прошел школу запорожского «Металлурга», подписал с греческим клубом контракт на 2,5 года.

Напомним, в «Платаниасе» уже выступают двое украинцев: Виталий Приндета и Ренат Мочуляк.