Молодой украинский голкипер Вадим Шевчук стал игроком «Платаниаса». Об этом сообщил агент футболиста Александр Панков.
19-летний вратарь, который прошел школу запорожского «Металлурга», подписал с греческим клубом контракт на 2,5 года.
Напомним, в «Платаниасе» уже выступают двое украинцев: Виталий Приндета и Ренат Мочуляк.
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