13 игроков в Англии сдали положительные пробы на наркотики

Федерация футбола Англии (FA) заявила, что в период с 2012-го по 2016-й гг. тринадцать футболистов сдали положительные пробы на наркотики. Их имена не разглашаются, поскольку пробы были сданы в неигровые дни.

Больше всего положительных проб было обнаружено в сезоне-2014/15 — шесть, по три в сезоне-2013/14 и 2015/16 и одну в сезоне-2012/13. В основном футболисты принимали кокаин либо экстэзи. 13 положительных результатов – это 0,17% от общего количества взятых проб.

Напомним, антидопинговая программа FA - одна из самых жестких в стране. Каждого футболиста могут проверить в любое время, как в клубе, так и дома, поэтому игроки обязаны всегда сообщать о своем местонахождении соответствующим организациям. В прошлом сезоне были взяты 2442 пробы, в этом планируется не менее 3000, в следующем - 5000 проб. наркотики