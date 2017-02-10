Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко побывал на товарищеском поединке донецкого «Шахтера» и «Риу Аве», который завершился крупной победой «горняков». После встречи Шевченко рассказал о сборниках команды:



— У всех хорошее настроение. Я вижу, команда сконцентрирована, провела хороший матч сегодня. Я продуктивно пообщался с наставником «Шахтера» Паулу Фонсекой, получив нужную информацию по всем сборникам. Команда сконцентрирована, провела неплохой матч против «Риу Аве». Приятно, что игроки национальной сборной находятся в неплохой форме. Начал тренироваться Бутко, уже сыграл первый матч после тяжелой травмы. По настроению ребят я увидел, что все они с большим желанием ждут возобновления сезона.



Как главный тренер сборной, я, конечно, переживаю за выступление «Шахтера», и сборников прежде всего, на европейской арене. Очень важно, чтобы команда хорошо провела матчи против «Сельты» в Лиге Европы. Для меня, как главного тренера, важно, чтобы сборники себя хорошо проявили.



«Шахтер» хорошо сбалансирован, но, к сожалению, двухмесячная пауза выбивает все отечественные команды из колеи. Во всех ведущих европейских чемпионатах таких перерывов нет. Мне понравилось, как проявил себя Андрей Борячук. Радует, что наставник горняков дает всем шанс показать себя.



— Новичок «Шахтера» Густаво Бланко-Лещук не раз говорил, что хотел бы сыграть за сборную Украины. Какие его качества вы могли бы выделить?

— Самое главное — это его желание. Всё зависит от него. Если он и дальше будет играть в основном составе (то, что мы видели сегодня), забивать голы, приносить пользу «Шахтеру», то, конечно, мы обратим на него внимание.

