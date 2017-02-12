Легкая прогулка для Наполи и Юве, сражение Лацио и Милана

Погоня «Ромы» и «Наполи» за «Ювентусом» продолжается. Несмотря на несколько смазанную игру этого клуба в новом сезоне, команда Массимилиано Аллегри заняла уверенную позицию на вершине турнирной таблицы, а победа на неделе над «Кротоне» в перенесенном матче лишь подтвердила преимущество «старой синьоры» над другими соперниками. На сегодняшний день отрыв «Юве» от ближайших преследователей составляет 7 и 9 очков, что является хорошим заделом за 15 туров до окончания сезона.

«Наполи» пытается наверстать упущенное в матчах против середняков. Если с лидерами не всегда у команды Маурицио Сарри все проходит гладко, то с середняками и аутсайдерами она начала играть хорошо. 12 матчей кряду не проигрывает «Наполи» после поражения от «Ювентуса» в октябре прошлого года. И лишь «Лацио», «Сассуоло», «Фиорентина» и «Палермо» смогли найти формулу, которая спасла для этих команд ничью. На носу выступление в плей-офф Лиги чемпионов и такая форма не может не радовать болельщиков неаполетанского клуба.

Соперники провели между собой 89 матчей, в которых 32 победы на свой счет записал «Наполи», 25 викторий у «Дженоа» и еще 32 раза команды не смогли определить победителя. В первом круге команды расписали безголевую ничью. «Дженоа» в последний раз добывал победу в Неаполе в 2009-м году благодаря единственному голу Бошко Янковича.

«Наполи» - «Дженоа»

10 февраля, «Сан Паоло» - 21:45

Прогноз Sport.ua - 2:0

П1 - 1.32 Х - 5.87 П2 - 9.5

На данный момент эти команды показывают диаметрально разные результаты. «Ювентус» совсем недавно довел свою домашнюю победную серию до 28-ми матчей, переиграв в родных стенах «Интер». Победная серия в нынешнем сезоне составляет четыре матча кряду, но, тем не менее, игра команды Массимилиано Аллегри порой оставляет некоторые вопросы. Как это было в матче против «Фиорентины» (1:2) или, скажем, против «Дженоа» (1:3)... Как говорится, молодой организм не всегда может показывать стабильную игру, поэтому «старой синьоре» необходимо дать еще сезон, чтобы она могла показать свой лучший футбол при новом составе.

«Кальяри» в последних матчах своих болельщиков не радует. Не считая победы над «Дженоа» в 19-м туре Серии А, похвастаться подопечным Массимо Растелли нечем. Очки в нынешнем сезоне этой команде даются крайне сложно и не удивительно, что она скатилась на 15-е место в турнирной таблице. Правда, беспокоиться о сохранении прописки в элитном дивизионе не приходится, ведь три клуба, которые покинут Серию А, уже фактически определены.

Соперники провели между собой 73 матча, в которых всего 13 побед на счету «Кальяри», 34 - у «Ювентуса» и еще 26 раз команды не смогли определить победителя. В матче первого круга «старая синьора» не имела проблем с очным соперником, отправив в ворота «Кальяри» 4 безответных гола. «Кальяри» не может обыграть «старую синьору» на своем поле с ноября 2009-го года, когда в составе этой команды забивали еще Нене и Алессандро Матри. К слову, в том сезоне «Ювентус» показал один из худших своих результатов, заняв итоговое 7-е место в турнирной таблице.

«Кальяри» - «Ювентус»

12 февраля, «Сант'Элиа»

Прогноз Sport.ua - 0:2

П1 - 9.25 Х - 5.3 П2 - 1.35

Позже ожидайте анонс матча «Лацио» - «Милан»...

«Лацио» - «Милан»

13 февраля, «Олимпико» - 21:45

Прогноз Sport.ua - 1:1

П1 - 1.76 Х - 3.87 П2 - 4.8

Максим ГРОЗНЫЙ