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24-й тур
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12.02.2017 16:00

Легкая прогулка для Наполи и Юве, сражение Лацио и Милана

Sport.ua анонсирует матчи 24-го тура итальянской Серии А

  • 10.02.2017 16:37
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Погоня «Ромы» и «Наполи» за «Ювентусом» продолжается. Несмотря на несколько смазанную игру этого клуба в новом сезоне, команда Массимилиано Аллегри заняла уверенную позицию на вершине турнирной таблицы, а победа на неделе над «Кротоне» в перенесенном матче лишь подтвердила преимущество «старой синьоры» над другими соперниками. На сегодняшний день отрыв «Юве» от ближайших преследователей составляет 7 и 9 очков, что является хорошим заделом за 15 туров до окончания сезона.
 
«Наполи» пытается наверстать упущенное в матчах против середняков. Если с лидерами не всегда у команды Маурицио Сарри все проходит гладко, то с середняками и аутсайдерами она начала играть хорошо. 12 матчей кряду не проигрывает «Наполи» после поражения от «Ювентуса» в октябре прошлого года. И лишь «Лацио», «Сассуоло», «Фиорентина» и «Палермо» смогли найти формулу, которая спасла для этих команд ничью. На носу выступление в плей-офф Лиги чемпионов и такая форма не может не радовать болельщиков неаполетанского клуба.
 
Соперники провели между собой 89 матчей, в которых 32 победы на свой счет записал «Наполи», 25 викторий у «Дженоа» и еще 32 раза команды не смогли определить победителя. В первом круге команды расписали безголевую ничью. «Дженоа» в последний раз добывал победу в Неаполе в 2009-м году благодаря единственному голу Бошко Янковича.
 
«Наполи» - «Дженоа»
10 февраля, «Сан Паоло» - 21:45
Прогноз Sport.ua - 2:0
 
 
П1 - 1.32  Х - 5.87  П2 - 9.5
 
 
На данный момент эти команды показывают диаметрально разные результаты. «Ювентус» совсем недавно довел свою домашнюю победную серию до 28-ми матчей, переиграв в родных стенах «Интер». Победная серия в нынешнем сезоне составляет четыре матча кряду, но, тем не менее, игра команды Массимилиано Аллегри порой оставляет некоторые вопросы. Как это было в матче против «Фиорентины» (1:2) или, скажем, против «Дженоа» (1:3)... Как говорится, молодой организм не всегда может показывать стабильную игру, поэтому «старой синьоре» необходимо дать еще сезон, чтобы она могла показать свой лучший футбол при новом составе.
 
«Кальяри» в последних матчах своих болельщиков не радует. Не считая победы над «Дженоа» в 19-м туре Серии А, похвастаться подопечным Массимо Растелли нечем. Очки в нынешнем сезоне этой команде даются крайне сложно и не удивительно, что она скатилась на 15-е место в турнирной таблице. Правда, беспокоиться о сохранении прописки в элитном дивизионе не приходится, ведь три клуба, которые покинут Серию А, уже фактически определены.
 
Соперники провели между собой 73 матча, в которых всего 13 побед на счету «Кальяри», 34 - у «Ювентуса» и еще 26 раз команды не смогли определить победителя. В матче первого круга «старая синьора» не имела проблем с очным соперником, отправив в ворота «Кальяри» 4 безответных гола. «Кальяри» не может обыграть «старую синьору» на своем поле с ноября 2009-го года, когда в составе этой команды забивали еще Нене и Алессандро Матри. К слову, в том сезоне «Ювентус» показал один из худших своих результатов, заняв итоговое 7-е место в турнирной таблице.
 
«Кальяри» - «Ювентус»
12 февраля, «Сант'Элиа»
Прогноз Sport.ua - 0:2
 
 
П1 - 9.25  Х - 5.3  П2 - 1.35
 
 
Позже ожидайте анонс матча «Лацио» - «Милан»...
 
«Лацио» - «Милан»
13 февраля, «Олимпико» - 21:45
Прогноз Sport.ua - 1:1
 
 
П1 - 1.76  Х - 3.87  П2 - 4.8
 
 
Все матчи тура:

24-й тур
10.02.17 21:45
Наполи
? : ?
Дженоа
 
11.02.17 21:45
Фиорентина
? : ?
Удинезе
 
12.02.17 13:30
Кротоне
? : ?
Рома
 
12.02.17 16:00
Интер Милан
? : ?
Эмполи
 
12.02.17 16:00
Сассуоло
? : ?
Кьево
 
12.02.17 16:00
Палермо
? : ?
Аталанта
 
12.02.17 16:00
Торино
? : ?
Пескара
 
12.02.17 19:00
Сампдория
? : ?
Болонья
 
12.02.17 21:45
Кальяри
? : ?
Ювентус
 
13.02.17 21:45
Лацио
? : ?
Милан
 
 
 
Максим ГРОЗНЫЙ
 

Источник — Sport.ua

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