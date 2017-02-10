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Карпаты могут лишить профессионального статуса

Львовяне не хотят платить долг в 70 тысяч долларов Юрию Гудыме

  • 10.02.2017 16:17
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ФК Карпаты. Владимир Гудыма
© ФК Карпаты. Владимир Гудыма

«Карпаты» могут лишиться профессионального статуса из-за разбирательств в суде общей юрисдикции со своим экс-игроком Владимиром Гудымой.

Палата решения споров ФФУ ранее постановила львовскому клубу выплатить Гудыме долг по зарплате 70 тысяч долларов.

«Карпаты» не согласились с решением и подали иск в суд общей юрисдикции, что запрещено правилами ФИФА и УЕФА и может грозить Украине дисквалификацией всех профессиональных клубов и национальной сборной.

«Карпаты» выиграли дело, суд запретил ФФУ принимать какие-либо решения по делу Гудымы.

В ответ КДК ФФУ постановил «Карпатам» в течение 30 дней закрыть дело против бывшего игрока, иначе будет инициирован процесс лишения львовского клуба профессионального статуса. 

Источник — Sportarena

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