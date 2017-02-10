Иванко перешел в греческий Панегиалиос

24-летний форвард подписал контракт с «Панегиалиосом», который занимает 11-место во втором дивизине чемпионата Греции. Детали соглашения не разглашаются.
Последним клубом Иванко был грузинский «Колхети» (Поти), в котором он провел семь матчей.
Ранее была информация, что Иванко перейдет в греческий «Ники Волос».
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