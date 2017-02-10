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Иванко перешел в греческий Панегиалиос

Украинский форвард будет выступать во втором дивизионе чемпионата Греции

  • 10.02.2017 15:24
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football.ua. Виталий Иванко
© football.ua. Виталий Иванко
24-летний форвард подписал контракт с «Панегиалиосом», который занимает 11-место во втором дивизине чемпионата Греции. Детали соглашения не разглашаются.
 
Последним клубом Иванко был грузинский «Колхети» (Поти), в котором он провел семь матчей.
 

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