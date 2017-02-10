Шахтер всухую разбил Риу Аве

10 февраля «горняки» провели заключительный спарринг на сборе в Португалии.
«Риу Аве» – «Шахтер» – 0:3
Голы: Лещук, 25, Тайсон, 53, с пенальти, Борячук, 81
«Риу Аве»: Кассио (Виейра, 46; Карлуш Алвеш, 80), Лионн (Кассама, 46; Тьягу Андре, 75), Родерик (Монте, 46), Марсело (Тарантини, 46), Рафа Соареш (Жайме Пинту, 46; Вито, 75), Петрович (Телес, 46), Кровинович (Виллаш Боаш, 46), Педру Морейра (Кизито, 46), Жил Диаш (Жоау Новаиш, 46), Элдон (Гедеш, 31; Ронан, 64), Пасьенса (Рибейру, 46)
«Шахтер»: Пятов (к) (Шевченко, 46), Кобин (Бутко, 46), Ордец (Кучер, 46), Ракицкий (Кривцов, 46), Исмаили (Азеведо, 46), Малышев (Танковский, 46), Фред (Алан Патрик, 46), Марлос (Зубков, 46), Дентиньо (Коваленко, 46), Бернард (Тайсон, 46), Лещук (Борячук, 46)
Источник — ФК Шахтер
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Ну справедливости ради играли они не с саміми сильными португальскими командами. Все же Брага не Порту, а Риу Аве не Бенфика.
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