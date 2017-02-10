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Шахтер всухую разбил Риу Аве

Густаво Бланко-Лещук отметился очередным голом за донецкую команду

  • 10.02.2017 14:29
  • 966 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

10 февраля «горняки» провели заключительный спарринг на сборе в Португалии.

«Риу Аве» – «Шахтер» – 0:3
Голы: Лещук, 25, Тайсон, 53, с пенальти, Борячук, 81

«Риу Аве»: Кассио (Виейра, 46; Карлуш Алвеш, 80), Лионн (Кассама, 46; Тьягу Андре, 75), Родерик (Монте, 46), Марсело (Тарантини, 46), Рафа Соареш (Жайме Пинту, 46; Вито, 75), Петрович (Телес, 46), Кровинович (Виллаш Боаш, 46), Педру Морейра (Кизито, 46), Жил Диаш (Жоау Новаиш, 46), Элдон (Гедеш, 31; Ронан, 64), Пасьенса (Рибейру, 46)
«Шахтер»: Пятов (к) (Шевченко, 46), Кобин (Бутко, 46), Ордец (Кучер, 46), Ракицкий (Кривцов, 46), Исмаили (Азеведо, 46), Малышев (Танковский, 46), Фред (Алан Патрик, 46), Марлос (Зубков, 46), Дентиньо (Коваленко, 46), Бернард (Тайсон, 46), Лещук (Борячук, 46)

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    sanjek83
    online
      sanjek83, 10.02.2017 14:36
    0
    Лещука в сборную!!!
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    Володимир Ляшенко
      Володимир Ляшенко, 10.02.2017 14:39
    +1
    Судячи по результатах матчів гірників з португальськими командами, то Шахтар запросто міг би бути чемпіоном Португалії.
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    Pavlo
      Pavlo, 10.02.2017 14:49
    +1
    Володимир Ляшенко, 10.02.2017 14:39
    Судячи по результатах матчів гірників з португальськими командами, то Шахтар запросто міг би бути чемпіоном Португалії.

    Ну справедливости ради играли они не с саміми сильными португальскими командами. Все же Брага не Порту, а Риу Аве не Бенфика.
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    Юлия Лаута
    online
      Юлия Лаута, 10.02.2017 14:57
    -4
    Павлик морозов к твоему ведомому Брагу Шахтер в обще не заметил!и также было бы с Бенфикой!ШАХТЕР СПАСИБО ЗА ТО ЧТО РАДУЕТЕ НАС В СТОЛЬ НЕ ЛЁГКОЕ ВРЕМЯ!!
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    Taraniv
      Taraniv, 10.02.2017 15:01
    -4
    Славься, родной горняцкий клуб - ВЕЛИКИЙ МОГУЧИЙ ДОНЕЦКИЙ ШАХТЕР!!!
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