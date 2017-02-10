Юрий ВЕРНИДУБ: «Калитвинцев – это не замена Караваеву»

Главный тренер луганского клуба рассказал о том, как проходит адаптация в команде Владислава Калитвинцева.

«Пока сложно говорить об адаптации Калитвинцева, ведь он работал с нами только неделю или даже меньше. Пока могу сказать лишь, что я в нем полностью уверен. Я сразу же согласился на его приглашение, когда узнал, что есть такая возможность. В «Черноморце» Владислав за короткое время успел стать лидером. Надеюсь, и у нас он также станет лидером команды.

Но я не могу говорить о том, что Калитвинцев станет заменой Караваеву, как меня спрашивали ранее. При чем тут Калитвинцев к Караваеву? Караваев – это Караваев, а Калитвинцев – это Калитвинцев. Понятно, что уход Караваева заставил нас поработать над поиском замены ему и над усилием его позиции. Надеюсь, со временем Калитвинцев в полной мере проявит все свои лучшие футбольные качества, которые у него есть», - сказал Вернидуб.