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Юрий ВЕРНИДУБ: «Калитвинцев – это не замена Караваеву»

Наставник «Зари» - о Владиславе Калитвинцеве

  • 10.02.2017 14:15
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chernomorets.odessa.ua. Владислав Калитвинцев
© chernomorets.odessa.ua. Владислав Калитвинцев

Главный тренер луганского клуба рассказал о том, как проходит адаптация в команде Владислава Калитвинцева.

«Пока сложно говорить об адаптации Калитвинцева, ведь он работал с нами только неделю или даже меньше. Пока могу сказать лишь, что я в нем полностью уверен. Я сразу же согласился на его приглашение, когда узнал, что есть такая возможность. В «Черноморце» Владислав за короткое время успел стать лидером. Надеюсь, и у нас он также станет лидером команды.

Но я не могу говорить о том, что Калитвинцев станет заменой Караваеву, как меня спрашивали ранее. При чем тут Калитвинцев к Караваеву? Караваев – это Караваев, а Калитвинцев – это Калитвинцев. Понятно, что уход Караваева заставил нас поработать над поиском замены ему и над усилием его позиции. Надеюсь, со временем Калитвинцев в полной мере проявит все свои лучшие футбольные качества, которые у него есть», - сказал Вернидуб. 

Источник — Sportarena

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