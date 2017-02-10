Динамо сыграет с Аяксом в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Лещука Шахтер купил за 400 тыс (это чо за распродажа?? это топ нападающий нашиго чемпионата!)Его ...

Шалава полнейшая! Жила за счет Алиева всю жизнь, а когда у муженька бабло закончилось решила изоб...

Славься, родной горняцкий клуб - ВЕЛИКИЙ МОГУЧИЙ ДОНЕЦКИЙ ШАХТЕР!!!

Павлик морозов к твоему ведомому Брагу Шахтер в обще не заметил!и также было бы с Бенфикой!ШАХТЕР...

Ну справедливости ради играли они не с саміми сильными португальскими командами. Все же Брага не ...