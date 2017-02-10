Динамо сыграет с Аяксом в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

В пятницу 10-го февраля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, куда пробилась команда «Динамо» U-19.
Согласно правилам жеребьевки, команды из одной страны не разводились. 1/8 и 1/4 финала турнира будут состоять из одного матча. Команда, идущая первой, будет принимающей стороной.
Итоги жеребьевки:
ЦСКА Москва – «Русенборг»
«Атлетико» – «Севилья»
«Барселона» – «Боруссия» Д
«Аякс» – «Динамо»
«Монако» – «Реал»
«Зальцбург» – ПСЖ
ПСВ – «Бенфика»
«Порту» – «Вииторул»
Матчи 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА состоятся 21-22 февраля.
Источник — Sport.ua
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