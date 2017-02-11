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20-й тур
Байер
:
Айнтрахт Ф
11.02.2017 16:30

Очередная попытка команды Федецкого и старая дама для Коноплянки

Sport.ua анонсирует матчи 20-го тура немецкой Бундеслиги

  • 10.02.2017 14:04
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Чемпионат Германии хоть и не перешел еще в стадию решающих матчей, но уже сейчас вырисовывается приблизительная картина распределения сил по итогам сезона. Главный фаворит в борьбе за «серебряную салатницу» «Бавария», не показывая достаточно уверенной игры, продолжает возглавлять турнирную таблицу, оторвавшись от ближайшего преследователя на 4 очка. «Лейпциг» хоть и проиграл два матча из последних четырех, но уверенно занимает второе место, которое вряд ли уже отпустит. Целая группа команд ведет борьбу за третье и четвертое места, которые дадут право сыграть в розыгрыше Лиги чемпионов, и здесь нас ожидает самое интересное!
 
Два претендента на эти места будут встречаться в очном поединке. И если «Байер» обладает более сильным подбором игроков и являлся фаворитом еще в начале чемпионата, то на этот раз картина выглядит совершено иначе. Молодой Нико Ковач, который возглавил «Айнтрахт» только в конце прошлого сезона, смог сделать конфетку из посредственности, выведя ее третье место в Бундеслиге. Франкфурт хоть и имеет проблемы с атакой, забивая в среднем чуть больше одного гола за мяч, но имеют одну из лучших оборон в чемпионате, а оборона, как известно, - это залог успеха. Кроме того, в отличие от того же «Байера», в «Айнтрахте» появился отличный коллектив, который поддерживает дружеские отношения и стремится к серьезным задачам.
 
Наставника «аптекарей» Роджера Шмидта мы не устаем критиковать, и он абсолютно заслуживает этой критики, ведь показывает худший результат команды за последние 15 лет. Пока что неизвестно, на сколько хватит терпения руководства леверкузенского клуба, которое явно замедляет с увольнением своего коуча. В последний раз «Байер» потерпел 9 поражений в стартовых 19-ти матчах чемпионата в сезоне 1982/83, что является новым антирекордом команды за последние 34 года. «Айнтрахт» не пропускал в этом сезоне от 9-ти команд из 18-ти и «Байер» не входит в их число. В матче первого круга «Айнтрахт» одолел «аптекарей» со счетом 2:1. В последний раз Франкфурт побеждал в Леверкузене в 2013-м году благодаря единственному голу Марко Русса.
 
«Байер» - «Айнтрахт»
11 февраля, «БайАрена» - 16:30
Арбитр - Б.Кортус
Прогноз Sport.ua - 1:1
 
Котировки БК «Олимп»:
 
П1 - 1.87  Х - 3.56  П2 - 4.38
 
 
Смотреть без слез на выступление «Дармштадта» в этом сезоне просто невозможно. Постоянные проблемы с составом, смена тренеров, поражения и разгромы - это то, с чем ассоциируют «лилий» в нынешнем чемпионате. Непроглядный аутсайдер - наверное, главный претендент на то, чтобы в этом сезоне покинуть элитный дивизион и очень печально, что придется это делать с тремя украинскими футболистами в составе. А ведь это именно те игроки, которые еще совсем недавно были лидерами «Днепра», «Металлиста» и сборной Украины... Вот и думай теперь, что не так с нашим футболом или воспитанием футболистов, ни один из которых так пока и не может заявить о себе серьезно в Европе.
 
«Боруссия» также не может похвастаться своей идеальной игрой в нынешнем сезоне, ведь четвертое место в турнирной таблице и отставание от главного врага, «Баварии», на 12 очков - это далеко не то, на что рассчитывали болельщики «шмелей». Хотя некоторые игры команды Томаса Тухеля дают надежду на то, что уже в следующем сезоне более сыгранная команда сможет побороться за «серебряную салатницу». Матч прошлого тура против «Лейпцига» - тому яркое подтверждение. Дортмунд в прекрасном стиле разобрался со второй командой чемпионата, мог отправлять в ворота соперника более одного мяча, но довольствовался лишь минимальной победой.
 
Из проблем отметим возможное отсутствие получившего микротравму лидера «Боруссии» Усмана Дембеле, который является главным открытием нынешнего сезона в Германии. Это именно тот футболист, который в ближайшие несколько лет при правильном подходе может претендовать на самые серьезные персональные награды, это тот игрок, который способен своей игрой повести за собой «Боруссию» и тот футболист, на которого уже, вероятнее всего, претендует «Бавария». Шутка. «Дармштадт» лишь в двух матчах сезона смог сохранить свои ворота на замке. Более того, с 8-го тура «лилии» смогли забить в ворота соперника всего 4 гола. Вдумайтесь, 4 гола за 11 матчей! Есть проблемы с обороной и у «шмелей», которые в последних десяти матчах лишь дважды сохраняли свои ворота на замке.
 
«Дармштадт» - «Боруссия» Д
11 февраля, «Джонатан-Хаймс-Штадион» - 16:30
Арбитр - В.Штарк
Прогноз Sport.ua - 1:2
 
Котировки БК «Олимп»:
 
П1 - 8  Х - 5  П2 - 1.39
 
 
Добрались до нашего любимого «Шальке», который продолжает лихорадить в чемпионате и который все еще рассчитывает на своего наставника Маркуса Вайнцирля. Наверное, большинство украинских болельщиков уже заждались, когда же руководство гельзенкирхенского клуба расстанется с Вайнцирлем, который не просто маринует нашего Евгения Коноплянку на лавке запасных, но еще и брал футболиста под тактику, в которую он не вписывается. К слову, к нынешней тактике «Шальке» при игре с двумя нападающими и без чистых вингеров больше всего претензий у немецких журналистов, которые недоумевают, почему Вайнцирль играет по схеме «вчерашнего дня». Но в таких матчах, как против «Сандхаузена» в Кубке Германии эта тактика пока что еще работает. Хотя и этот клуб из нижней части турнирной таблицы Второй Бундеслиги доставил множество проблем «плутам» в недавнем кубковом матче.
 
Еще в конце первой части сезона мы предупреждали, что не стоит ожидать от «Герты» такой же прыти во второй части чемпионата. Как и в прошлом футбольном году, «старая дама» замечательно начинает чемпионат, завоевывает лидирующие позиции в турнирной таблице, а во втором круге валится с ног и проигрывает всем подряд. Так начиналась вторая часть прошлого сезона, так начинается и вторая часть нынешнего, в которой команда Паля Дардая потерпела два поражения в трех матчах и успела вылететь из Кубка Германии. Тем не менее, даже с таким результатом «Герта» опережает своего очного соперника на 11 очков в турнирной таблице и «Шальке» придется хорошенько поднапрячься, чтобы сократить это отставание.
 
«Шальке» в нынешнем сезоне проиграл уже 4 домашних матча, ровно столько же, сколько за весь прошлый чемпионат. Защитник «Шальке» Налдо провел против «Герты» 11 матчей, больше, чем какой-либо другой футболист Бундеслиги. «Старая дама» проиграла все свои последние три выездных матча и уступила в последних 8 выездных матчей «Шальке», не забив ни одного гола в семи из них. В первом круге столичный клуб праздновал убедительную победу над командой Вайнцирля - 2:0. В последний раз «Герта» обыгрывала своего соперника в Гельзенкирхене в 2004-м году, забив в ворота соперника три гола. К слову, в том сезоне Берлин занял четвертое место в турнирной таблице, а «Шальке» сумел занять второе место.
 
«Шальке» - «Герта»
11 февраля, «Велтинс-Арена» - 19:30
Арбитр - М.Шмидт
Прогноз Sport.ua - 2:1
 
Котировки БК «Олимп»:
 
П1 - 1.85  Х - 3.54  П2 - 4.61
 
 
Все матчи тура:

20-й тур
10.02.17 21:30
Майнц
? : ?
Аугсбург
Спорт2
11.02.17 16:30
Ингольштадт
? : ?
Бавария
 
11.02.17 16:30
Байер
? : ?
Айнтрахт Ф
 
11.02.17 16:30
РБ Лейпциг
? : ?
Гамбург
 
11.02.17 16:30
Дармштадт
? : ?
Боруссия Д
Спорт2
11.02.17 16:30
Вердер
? : ?
Боруссия М
 
11.02.17 19:30
Шальке
? : ?
Герта
Спорт2
12.02.17 16:30
Вольфсбург
? : ?
Хоффенхайм
Спорт2
12.02.17 18:30
Фрайбург
? : ?
Кельн
Спорт2
 
 
Алексей ГОРЛАЧ
 

Источник — Sport.ua

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