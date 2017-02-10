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Григорий СУРКИС: «Останусь в УЕФА до 2019-го года»

Вице-президент УЕФА рассказал об административных реформах в организации

  • 10.02.2017 13:58
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ФФУ. Григорий Суркис
© ФФУ. Григорий Суркис

9-го февраля в Ньоне Исполнительный комитет УЕФА единогласно одобрил ряд административных реформ.

Среди них было решение ограничить максимальный срок полномочий президента УЕФА и членов исполкома УЕФА тремя сроками по четыре года (12 лет). Вице-президент ассоциации Григорий Суркис является членом исполкома с 2004 года.

Григорий Михайлович объяснил ситуацию и заверил, что остается в УЕФА до 2019 года, ведь последний раз был переизбран в 2015 году.

«Я думаю, в общем, что задача, которую вы мне сейчас поставили решается очень просто. Она с одним неизвестным для вас и совершенно с известной фабулой для меня лично. В принципе, точно также, как для любого члена исполкома, который переизбирался в 2015 году на срок 4 года и сроки полномочия, таким образом, истекают в 2019 году.

Это ничего не имеет общего с тем, что вы сейчас задаете вопрос относительно меня. Мои полномочия истекают в 2019 году как члена исполкома, а вот каждые 2 года президент УЕФА, независимо от того, он новый или исполняет обязанности длительный период времени, он подает на исполком кандидатуры членов исполкома, которых он видит в качестве своих вице-президентов. Собственно, такая процедура.

То есть, ваш верный слуга остается членом исполкома до 2019 года. А что касается вице-президентства, это станет известно в апреле на конгрессе УЕФА, который пройдет в Хельсинки 5 апреля. Это прерогатива президента и исполкома.

А по поводу сроков пребывания на должности президента и члена исполкома, то не более трех сроков, то есть 12 лет. Эта поправка будет принята на конгрессе УЕФА в Хельсинки. Таким образом закон не имеет обратной силы и не распространяется на тех членов исполкома, которые были его членами до момента принятия данного решения», - рассказал Григорий Суркис.

Источник — ТСН

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