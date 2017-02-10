Гладкий, Коваль и Яремчук сыграют против Шаньдун Люнэн

В пятницу, 10 февраля, «Динамо» проведет второй контрольный матч на заключительном этапе подготовки к возобновлению сезона. Соперником «бело-синих» будет представитель китайской Суперлиги – «Шаньдун Люнэн».

Утром в день матча группа динамовцев, участие которых в матче не планируется, отправилась в тренировочный центр, другая же осталась в отеле готовиться к поединку. В планах Сергея Реброва и его подопечных была прогулка по набережной, однако свое веское слово сказала погода – с сегодняшнего дня прогноз неутешительный, как минимум до воскресенья в Марбелье будут сильные дожди.

В сегодняшнем поединке планируется участие следующих футболистов: Бущан, Коваль, Хачериди, Бурда, Очигава, Корзун, Ореховский, Сидорчук, Гонсалес, Шепелев, Беседин, Яремчук, Гладкий.

Контрольный матч «Динамо» – «Шаньдун Люнэн» состоится в городке Альхесирас, начало – в 17:00 по местному времени (18:00 по киевскому). Этот спарринг болельщики «Динамо» не смогут увидеть в прямой трансляции – таково было требование представителей соперника. Однако вскоре после окончания поединка будет подготовлен детальный обзор со всеми опасными моментами.