Григорий ЯРМАШ: «С Динамо всегда приятно соревноваться»

— Григорію, сьогодні команда летить на третій збір, хоча лише три дні тому повернулася з другого. Багато професійних гравців кажуть, що до такого графіку неможливо звикнути…

— Звикнути непросто, але така робота. Я вже давно у футболі, тому пристосований до того, що взимку один тренувальний збір замінює інший. Щороку схожий графік, у кожному клубі, так що нічого страшного. Тим паче тренери намагаються урізноманітнити підготовку, щоби нам було цікаво.

— Чим, умовно кажучи, Туреччина-2 відрізнятиметься від Туреччини-1?

— Головне — буде більше спарингів. Тепер їх заплановано п’ять, на попередньому зборі було чотири, причому на довшому відрізку часу. Можна сказати, вже починаємо безпосередню підготовку до поновлення Ліги Парі-Матч: награватимемо тактичні дії, взаємодію між собою.

— Юрій Вернидуб розповідав, що команда експериментувала зі схемою 1-4-3-3…

— Було таке. Наше, гравців, яке завдання? Докласти всіх зусиль, щоби реалізувати вимоги тренерського штабу. Якщо Юрій Миколайович вирішив спробувати іншу тактичну модель, маємо старатися втілити її в життя. З одного боку, вона дає змогу посилити яскравість гри у нападі, з другого, потерпає оборона. Хоча все це тренувальні матчі, а як буде в офіційних — побачимо.

— Про Ваше майбутнє: чи можете з упевненістю сказати, що влітку завершите ігрову кар’єру й увійдете у штаб Вернидуба?

— Ні, не можу! Я не знаю, що буде завтра, не те, що за кілька місяців! Сьогодні я — гравець «Зорі», й дуже вдячний керівництву клубу і тренерам за довіру. А влітку видно буде.

— 25 лютого центральне протистояння 19 туру «Зоря» — «Динамо» почнеться о 14.00. Чи не зарано?

— Нам байдуже, о котрій годині починається матч. Коли заплановано, тоді й гратимемо. І ще: мене дивує, чому дехто зробив цей поєдинок «вирішальним» у битві за друге місце, хоча би тому, що нас чекають іще дві зустрічі з киянами — на другому етапі чемпіонату. Взагалі мені з «Динамо» завжди приємно змагатися.

— Про особисте: у Вас невеселий голос, а от у Вернидуба кілька днів було навпаки.

— Так це ж природно: додому приїжджати завжди веселіше, ніж від’їжджати!