Топ-7 внутренних переходов УПЛ

Несмотря на то, что трансферная активность клубов УПЛ практически равна нулю, обозревателю Sport.uа все-таки удалось выделить внутренние украинские трансферы, которые могут заинтересовать.

Густаво Бланко-ЛЕЩУК (из «Карпат» в «Шахтер»)

25-летний аргентинец, отлично проявив себя за год в «Карпатах», попал в сферу интересов сразу двух украинских грандов – «Динамо» и «Шахтера». Помимо них, поговаривают, Бланко-Лещуком интересовались также несколько зарубежных клубов. Поскольку контракт львовяне с аргентинцем заблаговременно не продлили – летом он мог покинуть Львов на правах свободного агента. «Шахтер» же, по неофициальной информации, заплатил за форварда 400 тысяч евро. Судя по контрольным матчам в межсезонье, адаптация в команде Паулу Фонсеки много времени у Бланко-Лещука не заняла – в восьми матчах на счету аргентинца шесть голов. Есть ощущение, что в матчах 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой» место на острие атаки «горняков» займет именно Густаво.

Владислав КАЛИТВИНЦЕВ (из «Динамо» в «Зарю»)

Последние полгода Калитвинцев вряд ли может записать себе в актив. В отличие от прошлого сезона, когда он был одним из лидеров «моряков» (5 голов и семь голевых передач), статистические показатели в этом чемпионате не впечатляют – 0 голов и всего одна результативная передача в 12-ти сыгранных матчах. После окончания аренды в Одессе Калитвинцев едва не оказался в первой немецкой Бундеслиге – в клубе «Эрцгебирге». Но в последний момент переход сорвался – и Влад вернулся в Киев. Поскольку в «Динамо» его позиция занята, а греть лавку в его возрасте – непозволительная роскошь, вариант с «Зарей» подоспел как нельзя кстати – за год в аренде под руководством Юрия Вернидуба Калитвинцев может стать совсем другим игроком.

Артем ШАБАНОВ (из «Волыни» в «Сталь»)

Наставник «Стали» Леонид Кучук отлично знает возможности Шабанова по совместной работе в «Арсенале». 24-летний защитник, который может сыграть как слева на фланге, так и в центре, откровенно говоря, давно перерос уровень нынешней «Волыни». В межсезонье Шабановым также интересовались «Карпаты», но в итоге Шабанов отдал предпочтение варианту с клубом из Каменского.

Сергей МЯКУШКО (из «Динамо» в «Ворсклу»)

До того, как «Заря» оформила соглашение с Калитвинцевым, Юрий Вернидуб очень хотел заполучить в свои ряды Мякушко. Однако столичный клуб готов был отдать игрока в аренду только на полгода, что не устраивало «Зарю». «Ворсклу» такая перспектива не смутила, да и в контракте есть пункт о возможном продлении соглашения. По словам самого Мякушко, в «Ворскле» он сможет развиваться как футболист. По крайней мере, с игровой практикой в Полтаве у него проблем не возникнет.

Артем ФИЛИМОНОВ (из «Черноморца» в «Карпаты»)

22-летний хавбек за последний год превратился из подающего надежды в одного из лидеров «Черноморца». «Моряки» хотели продлить контракт с воспитанником «Днепра», но Филимонов выбрал более привлекательное с финансовой точки зрения предложение «Карпат». По тому же маршруту – из Одессы во Львов - последовал одноклубник Филимонова, голкипер Евгений Боровик.

Гегам КАДИМЯН (из «Карпат» в «Зарю»)

24-летний форвард в течение года находился в «Карпатах» в тени аргентинца Бланко-Лещука, сыграв только в 15-ти поединках. Львовяне предлагали Кадимяну продлить соглашение еще на год, но сам игрок попросил у клуба «вольную». «Наверное, «Карпаты» просто были не моей командой», - сказал он в разговоре с корреспондентом Sport.ua, подписав двухлетнее соглашение с «Зарей».

Эдеринсон ЭСЕОЛА (из «Арсенала-Киев» в «Звезду»)

В свои 25 уроженец Житомира успел сменить десяток команд, поиграв и в дубле «Динамо», и в низших лигах Италии. В Премьер-лиге Эсеола дебютировал в составе «Александрии», но там закрепиться не сумел. В «Арсенале-Киев» в Первой лиге он был лидером. На его счету 9 голов в 16-ти матчах нынешнего чемпионата и еще один мяч в Кубке Украины. В «Звезде» у Эсеолы появится еще один шанс заиграть на более высоком уровне.

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