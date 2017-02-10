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Прощание с Виктором Чановым пройдет в субботу 11-го февраля

Гражданская панихида состоится в Олимпийском дворике «Олимпийского» с 10:00 до 12:00

  • 10.02.2017 12:59
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Sport.ua. Виктор Чанов
© Sport.ua. Виктор Чанов

На 58-м году ушел из жизни выдающийся игрок киевского «Динамо» Виктор Викторович Чанов.

Гражданская панихида состоится в Олимпийском дворике Национального спортивного комплекса «Олимпийский» в субботу, 11 февраля, с 10:00 до 12:00.

Похоронят Виктора Чанова на Байковом кладбище.

Вход в Олимпийский дворик будет осуществляться через Северный ресепшен стадиона (возле ресторана). Вход на территорию будет осуществляться через ворота Запад 1 (со стороны Троицкой площади) и Север 1 (со стороны касс Дворца Спорта).

Источник — ФК Динамо Киев

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