Прощание с Виктором Чановым пройдет в субботу 11-го февраля

На 58-м году ушел из жизни выдающийся игрок киевского «Динамо» Виктор Викторович Чанов.
Гражданская панихида состоится в Олимпийском дворике Национального спортивного комплекса «Олимпийский» в субботу, 11 февраля, с 10:00 до 12:00.
Похоронят Виктора Чанова на Байковом кладбище.
Вход в Олимпийский дворик будет осуществляться через Северный ресепшен стадиона (возле ресторана). Вход на территорию будет осуществляться через ворота Запад 1 (со стороны Троицкой площади) и Север 1 (со стороны касс Дворца Спорта).
Источник — ФК Динамо Киев
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