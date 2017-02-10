Профессиональная футбольная лига Украины (ПФЛ) представила новые логотипы, которые будет использовать организация.
Новое лого будет у самой организации, а также у первой и второй лиг. Все работы объединяет одна концепция. Автором проекта стала компания Fedoriv.
Источник — Depo.ua
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тупо слизали с АПЛ. супердизайнеры...
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