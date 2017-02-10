Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ПФЛ представила новые логотипы

Обновился символ самой организации, а также первой и второй лиг Украины

  • 10.02.2017 12:49
  • 245 просмотров
  • 1 комментария
Метки

Профессиональная футбольная лига Украины (ПФЛ) представила новые логотипы, которые будет использовать организация.

Новое лого будет у самой организации, а также у первой и второй лиг. Все работы объединяет одна концепция. Автором проекта стала компания Fedoriv.

Источник — Depo.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Evgeniy Kravchuk
      Evgeniy Kravchuk, 10.02.2017 13:21
    -1
    https://prod-slcontent.s3.amazonaws.com/photos-cache/taxonomy/fbecb772cba8a
    1cb2bb3ffb3102ed91fab5bc45a.png

    тупо слизали с АПЛ. супердизайнеры...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.