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Риу Аве – Шахтер: состав горняков

Бланко-Лещук начнет матч в основе донецкой команды

  • 10.02.2017 12:18
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

10 февраля в 12:30 по киевскому времени «Шахтер» в контрольном матче встречается с португальским «Риу Аве». Вашему вниманию – состав дончан.

«Шахтер»: 30. Пятов (к), 14. Кобин, 18. Ордец, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 17. Малышев, 8. Фред, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 10. Бернард, 99. Лещук

Запасные: 26. Шевченко, 32. Каниболоцкий, 55. Кудрик, 2. Бутко, 5. Кучер, 25. Матвиенко, 38. Кривцов, 66. Азеведо, 12. Алан Патрик, 24. Танковский, 28. Тайсон, 59. Зубков, 74. Коваленко, 41. Борячук

Источник — ФК Шахтер

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