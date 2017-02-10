Риу Аве – Шахтер: состав горняков

10 февраля в 12:30 по киевскому времени «Шахтер» в контрольном матче встречается с португальским «Риу Аве». Вашему вниманию – состав дончан.
«Шахтер»: 30. Пятов (к), 14. Кобин, 18. Ордец, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 17. Малышев, 8. Фред, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 10. Бернард, 99. Лещук
Запасные: 26. Шевченко, 32. Каниболоцкий, 55. Кудрик, 2. Бутко, 5. Кучер, 25. Матвиенко, 38. Кривцов, 66. Азеведо, 12. Алан Патрик, 24. Танковский, 28. Тайсон, 59. Зубков, 74. Коваленко, 41. Борячук
Источник — ФК Шахтер
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